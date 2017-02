Phoenix Mecano: Das Asien-Geschäft bietet attraktive Wachstumschancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

PM steigerte im 1. Halbjahr den Umsatz um 10% auf 289,7 Mio €. Die Sparte Gehäusetechnik konnte in Südeuropa und den Benelux-Staaten ein leichtes Umsatzwachstum erzielen, während in Großbritannien und Russland weniger umgesetzt wurde. Die anziehende Nachfrage in Asien bietet attraktive Wachstumschancen für die Entwicklung und Fertigung von Sondergehäusen für kundenspezifische Bedien- und Anzeigegeräte sowie für das Projektgeschäft im Bereich explosionsgeschützter Anwendungen.

Der Geschäftsbereich Power Quality steht im Fokus

Ergebnisbelastend wirkte die Umsetzung des neuen Produktionskonzeptes im Bereich Eingabesysteme der Tochtergesellschaft Kundisch. Die Sparte Mechanische Komponenten steigerte den Umsatz um 4,6%. Im europäischen Industriesegment werden kundenseitig Investitionen in Modernisierungs- und Automatisierungsprojekte vorangetrieben. Im Bereich Dewert-Okin war das Wachstum bei Komfort- und Liegemöbeln in den USA weiterhin hoch, dagegen war in Japan die Nachfrage rückläufig. In Europa ging der Umsatz leicht zurück.

Das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional um 19,5%. In der Sparte ELCOM/EMS betrug das akquisitionsbereinigte Umsatzwachstum 1,2%. Aufwendungen für die Standortschließung Platthaus führten zu einem negativen operativen Ergebnis. Zur Steigerung der Profitabilität der Sparte steht der Geschäftsbereich Power Quality im Zentrum. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Ausbau der Vertriebs- und Produktionsstrukturen zur Vermarktung und zur industriellen Herstellung der neu entwickelten Produkte.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse