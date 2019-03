Phoenix Mecano Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

PM hat seinen Umsatz in den ersten 9 Monaten um 4,7% auf rund 497 Mio € gesteigert. Alle Sparten sind gewachsen. Das organische Wachstum wurde in erster Linie im Bereich Antriebstechnik für Komfort- und Pflegemöbel in Asien und Nordamerika generiert. Auch in den wichtigsten europäischen Industriemärkten konnten die Umsätze gesteigert werden. Besonders erfreulich war die Entwicklung der noch jungen Sparte ELCOM/EMS. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.