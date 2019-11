Phoenix Integration verstärkt Leistungen des ModelCenter MBSE

Blacksburg, Virginia (ots/PRNewswire) - Einführung von ModelCenter MBSE 2.0 fürPTC Windchill Modeler und ModelCenter MBSE 2.1 für MagicDrawPhoenix Integration (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2651477-1&h=1172129548&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2651477-1%26h%3D2267903762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.phoenix-int.com%252F%26a%3DPhoenix%2BIntegration&a=Phoenix+Integration) freut sich, die nächsten Versionen vonModelCenter MBSE bekanntzugeben, dem branchenführenden Integrationstool fürModel Based Systems Engineering.ModelCenter MBSE bietet Systemingenieuren die Möglichkeit, jedesEngineering-Analysewerkzeug bzw. jeden Engineering-Arbeitsprozess mit demMBSE-Systemmodell (SysML-Modell) zu verbinden. Dadurch können Systemingenieuredie Systemanforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus validieren und dasSystemdesign optimieren.- Verbindung jeglicher Softwareapplikation zum SysML-Modell- Kommerzielle Off-the-Shelf-Tools (COTS) wie Excel, MATLAB undSimulink- CAE-Tools wie HyperWorks, NASTRAN, ABAQUS und ANSYS- Legacy FORTRAN- oder C++-Anwendungen- Python-, Java- und VB-Skripte- Datenbanken und PDM/PLM-Lösungen- Nahezu alle anderen- Komplexe Analyse-Arbeitsabläufe, die jede oben genannte Lösungkombinieren und verketten- Betrieb der verbundenen Simulation direkt vom SysML-Tool- Validierung der Systemanforderungen zu einem frühen Zeitpunkt imDesignlebenszyklus- Nutzung der integrierten Dashboard-Ansicht, um auf einen Blick zusehen, welche Anforderungen erfüllt und welche nicht erfüllt sind- Einsatz des Handelsstudie-Engine von ModelCenter, um Designs zufinden, die den Anforderungen entsprechen- Optionale Aktualisierung des Systemmodells mit diesen neuen DesignsModelCenter MBSE unterstützt No Magics MagicDraw/Cameo, PTCs Windchill Modeler,IBMs Rational Rhapsody und Vitechs GENESYS."Wir sind sehr froh, dass wir unsere Integration mit branchenführendenSysML-Modellierungstools noch weiter verstärken können", sagte Scott Ragon,Direktor für Technical Business Development bei Phoenix Integration. "Jedes neueRelease bietet unseren Kunden zusätzliche Leistungen und ermöglicht ihnen, dieKosten und das Risiko beim komplexen Systemdesign weiter zu verringern."Um mehr Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte HIER (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2651477-1&h=1274337398&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2651477-1%26h%3D4254017364%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.phoenix-int.com%252Frelease-notification%252Fmodelcenter-mbse-2-0-for-ptc-windchill-modeler%252F%26a%3DHERE&a=HIER) für ModelCenter MBSE 2.0 für PTC WindchillModeler und klicken Sie HIER (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2651477-1&h=1954570494&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2651477-1%26h%3D2196376018%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.phoenix-int.com%252Frelease-notification%252Fmodelcenter-mbse-2-1-for-magicdraw%252F%26a%3DHERE&a=HIER) fürModelCenter MBSE 2.1 für MagicDraw.Informationen zu Phoenix IntegrationModelCenter® von Phoenix Integration (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2651477-1&h=1172129548&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2651477-1%26h%3D2267903762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.phoenix-int.com%252F%26a%3DPhoenix%2BIntegration&a=Phoenix+Integration) ist die Softwareumgebung fürmodellbasiertes Engineering. ModelCenter ist ein herstellerunabhängigesSoftware-Framework zum Aufbau und zur Automatisierung von toolübergreifendenArbeitsabläufen und zur Optimierung von Produktdesigns, das speziell fürmodellbasiertes System-Engineering (Model Based Systems Engineering/MBSE)konzipiert wurde. Die Lösung wird von führenden Unternehmen weltweit eingesetzt,um Entwicklungskosten zu reduzieren, Engineering-Effizienz zu verbessern,Innovationen zu fördern und wettbewerbsfähigere Produkte zu entwerfen.Erfolgreiche Anwendungen finden sich in einem breiten Branchenspektrum, unteranderem Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Verteidigung, Elektronik, Energie,Schwerindustrie, und Schiffbau. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.phoenix-int.com.Informationen zu PTCPTC ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen und bietet eineTechnologieplattform und Lösungen, um Unternehmen bei der Konzeption, Fertigung,dem Betrieb und dem Service von Dingen zu unterstützen, die eine smarte undvernetzte Welt ermöglichen.Informationen zu No MagicMagicDraw von No Magic ist eine bewährte Marke bei den Global500-Unternehmen für Energie, Automobile, Finanzen, Logistik undTelekommunikation, der NASA und anderen Organisationen, derenSoftwareentwicklung sich auf das solide Produktangebot von No Magic verlässt.