Phoenix Contact gewinnt Preis für Demografie-Management (FOTO)

Dortmund/Nürnberg (ots) -Der Industrieelektronik-Hersteller Phoenix Contact aus demlippischen Blomberg ist Gewinner des diesjährigen Sonderpreises fürdemografiebewusstes Personalmanagement, der jetzt vom Great Place toWork Institut in Zusammenarbeit mit dem bundesweitenDemografie-Netzwerk ddn in Nürnberg vergeben wurde.Frank Hauser, Geschäftsführer von Great Place to Work würdigte dasUnternehmen und den Geschäftsführer Prof. Dr. Gunther Olesch alsVisionär. "Als die meisten Unternehmen noch nicht im Traum anDemografie dachten, hat Gunther Olesch die langfristigen Trendserkannt und das Unternehmen frühzeitig und mit System daraufeingestellt." Phoenix Contact habe von der kontinuierlichenAusbildung über das Gesundheitsmanagement bis zur Entwicklung einerwertschätzenden Unternehmenskultur mustergültig vorgemacht, washervorragende Arbeitgeber auszeichne.In seiner Dankesrede verwies der sichtlich gut gelauntePreisträger Gunther Olesch auf den wirtschaftlichen Nutzen einerlangfristigen Personalpolitik. "Dank Industrie 4.0 wachsen wir geradeum 1000 Mitarbeiter jedes Jahr. Wir haben uns vor 30 Jahren schon dasZiel gesetzt, zu den besten Arbeitgebern zu gehören. Ohne einevorausschauende Personalpolitik wäre unsere Wachstumsstrategie nichtaufgegangen."Frank Böhringer vom Vorstand des Demografienetzwerkes ddn wiesdarauf hin, dass die Generation der "Baby Boomer" in den nächsten 3-5Jahren bereits eine gravierende Fachkräftelücke hinterlassen. "Werheute erst mit seiner Altersstrukturanalyse im Unternehmen anfängt,hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, denn Fachkräfte gibt nicht aufKnopfdruck. Demografiefeste Arbeitgeber tun weit mehr als nur einenAusbildungszyklus vorauszuplanen."Der Sonderpreis für Demografiebewusstes Personalmanagement wird imRahmen des Wettbewerbes "Deutschlands Beste Arbeitgeber" von GreatPlace to Work in Kooperation mit dem ddn vergeben.Das Demographie Netzwerk e.V. (ddn) bündelt die Expertise von rund350 Unternehmen, Kommunen und Institutionen mit einerPersonalverantwortung für über zwei Millionen Beschäftigte. AlsKompetenznetzwerk setzt sich ddn für generationengerechteArbeitsplätze und eine zukunftssichere Personalplanung in neuenArbeitswelten ein.Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- undBeratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabeiunterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur erfolgreich zuentwickeln. Eine attraktive und leistungsstarke Kultur sorgt nichtnur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden sondernstärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und trägt wesentlichdazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oderden Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Great Place toWork® zeichnet jedes Jahr auf Grundlage anonymerMitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehrgute Arbeitgeber in internationalen, nationalen, regionalen undbranchenspezifischen für Ihre Leistung aus. Das deutsche Institut mitFirmensitz in Köln wurde 2002 gegründet.Phoenix Contact ist weltweiter Marktführer für Komponenten,Systeme und Lösungen im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik undAutomation. Das Familien-Unternehmen beschäftigt heute rund 16.500Mitarbeiter weltweit und hat in 2017 einen Umsatz von 2,20 Mrd. Euroerwirtschaftet. Das Produktspektrum umfasst Komponenten undSystemlösungen für die Energieversorgung inklusive Wind und Solar,den Geräte- und Maschinenbau sowie den Schaltschrankbau.