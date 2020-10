Phishing Report Q3 2020 von KnowBe4: Coronavirus-bezogene Phishing-E-Mail-Angriffe hören nicht auf

Tampa Bay, Florida/Berlin (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, stellt die Ergebnisse seines Q3 Phishing Reports vor.Der Bericht enthüllt, dass E-Mail-Betreffzeilen im Zusammenhang mit dem Coronavirus COVID-19 nach wie vor die größte Bedrohung darstellen. Über das gesamte dritte Quartal hinweg wurden simulierte Phishing-Tests mit Coronavirus-Betreffzeilen mit insgesamt 50 Prozent am meisten eingesetzt. Social-Media-Nachrichten sind ein weiterer Bereich, der Anlass zur Besorgnis gibt, wenn es um Phishing geht. LinkedIn wird dafür am meisten eingesetzt (47%).Im 3. Quartal 2020 untersuchte KnowBe4 Zehntausende von E-Mail-Betreffzeilen aus simulierten Phishing-Tests. Die Organisation überprüfte auch Betreffzeilen von echten Phishing E-Mails. Diese wurden von den Benutzern an ihre jeweiligen IT-Abteilungen als verdächtig gemeldet.Top 10 der allgemeinen Betreffzeilen:- Formular zum Lohnabzug- Bitte lesen Sie die Anforderungen des Urlaubsgesetzes- Sofortige Passwort-Überprüfung notwendig- Lesen oder Ausfüllen erforderlich: "COVID-19 Sicherheitsbestimmungen"- COVID-19: Update der Richtlinien für Fernarbeit- Update der Richtlinien für Urlaube- Geplante Server-Wartung - Kein Internetzugang- Ihr Team teilte "COVID-19 Änderung und Lohnpolitik für Notfallurlaub" mit ihnen über OneDrive- Offizielle Quarantänen-Benachrichtigung- COVID-19: Anforderungen und Richtlinien für die Rückkehr ins Büro *Groß- und Kleinschreibung sind in der Betreffzeile des Phishing-Tests unverändert geblieben.**E-Mail-Betreffzeilen sind eine Kombination aus simulierten Phishing-Templates, die von KnowBe4 für Kunden erstellt wurden, und benutzerdefinierten Phishing-Tests, die von KnowBe4-Kunden entworfen wurden.Bei der Untersuchung der tatsächlich genutzten Betreffzeilen stellte KnowBe4 fest, dass die folgenden im gesamten 3. Quartal 2020 am häufigsten vorkamen:- Microsoft: Sehen Sie sich Ihre Microsoft 365 Business Basic-Rechnung an- HR: Update zu den Pandemie-Richtlinien- IT: Infrastruktur für Fernzugriff- Facebook: Konto-Warnung- Prüfen Sie das Ablaufdatum Ihres Reisepasses- TeleMed-Termin-Erinnerung- Twitter: Bestätigen Sie Ihre Identität- Apple: Nehmen Sie an unserem iPhone 12 Testprogramm teil für die Chance auf den Gewinn eines KOSTENLOSEN iPhone12- Exchange ActiveSync-Dienst für [[E-Mail]] deaktiviert- HR: Nutzen-Bericht *Groß- und Kleinschreibung sind in der Betreffzeile des Phishing-Tests unverändert geblieben.**Die Betreffzeilen von E-Mails stellen die tatsächlichen E-Mails dar, die die Benutzer erhalten haben und die ihren IT-Abteilungen als verdächtig gemeldet wurden. Es handelt sich nicht um simulierte Phishing-Test-E-Mails.Weiterführende Informationen erhalten Sie auf www.KnowBe4.de (http://www.KnowBe4.de)Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell