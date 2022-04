Phio Pharma-Aktien: Ausgezeichnet!

Enorme Fortschritte Phio Pharmaceuticals Corp (NASDAQ:PHIO) hat neue präklinische Daten für PH-894 vorgestellt, eine sich selbst freisetzende RNAi-Verbindung, die auf das bromodomain-containing protein 4 (BRD4) Die präklinischen Daten zeigen, dass PH-894 das Tumorwachstum sowohl in Modellen hemmt, die auf eine PD-1-Hemmung ansprechen, als auch in Modellen, die gegen eine PD-1-Hemmung unempfindlich sind. Die Daten werden auf der Jahrestagung der American Association for Cancer… Hier weiterlesen