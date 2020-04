Phimedix: Meinungen?

Für die Aktie Phimedix aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wird am 12.04.2020, 02:00 Uhr, ein Kurs von 10.33 GBP geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Phimedix entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Phimedix beträgt das aktuelle KGV 2,49. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" haben im Durchschnitt ein KGV von 21,52. Phimedix ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Phimedix konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Phimedix auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Phimedix-Aktie ein Durchschnitt von 6,18 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,5 GBP (+69,9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 14,65 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-28,33 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Phimedix ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Phimedix erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.