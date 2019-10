Frabertsham / München (ots) -Annette Müller startet publizistische Debatte zugesellschaftlichen ThemenDie Philosophin und Publizistin Annette Müller hat unter dem Titel"Gedanken zur Menschlichkeit" einen neuen Podcast gestartet. SechsFolgen sind bereits online und in allen gängigen Podcast-Portalenhörbar. Die Themen sind alltagsphilosophisch und befassen sich mitgesellschaftlichen, politischen, kulturellen aber auch ganz privatenEntwicklungen. Wie selbstbestimmt ist unser Leben? Warum sind soviele Menschen trotz wirtschaftlichen Erfolges so verzweifelt undschaffen es immer weniger, Glück zu empfinden? Müssen wirungehorsamer werden? Brauchen wir mehr Spiritualität? Wie vielIndividualität verträgt die Arbeitswelt? Diesen und vielen anderenFragen geht Annette Müller in ihrem neuen Podcast nach, der ab sofortim vierzehntägigen Rhythmus erscheinen wird. Gewünscht sind dabeinicht nur passives Konsumieren, sondern auch rege Debatten. "Es sollein publizistischer Austausch stattfinden. Die Gedanken sollenvertieft und intensiviert werden", wünscht sich die streitbareVordenkerin."Gedanken zur Menschlichkeit" ist bewusst kein klassischerBusiness-Podcast, in dem praktische Lebenstipps oder fachlichesWissen vermittelt werden. Vielmehr geht es darum, sich mit sichselbst, seinen Gedanken und Emotionen, den alltäglichen Erlebnissen,Glücksmomenten und Ärgernissen, aber auch den großengesellschaftlichen Fragen unserer Zeit zu befassen und sich zufragen, "was habe ich damit eigentlich zu tun". Der Podcast soll zumnach-, weiter- und vordenken einladen und möchte bewusst auchintellektuell konfrontieren.Annette Müller hat viele Jahre lang in Indien gelebt und sich mitalten Weisheiten mehrerer Gelehrter und Philosophen befasst. Auch inHawaii, in den USA und im europäischen Ausland suchte sie nach neuemund teils verlorengegangenem Wissen und befasste sich dort intensivmit medizinischen, spirituellen und interkulturellen Themen. Heuteverbindet sie ihr Wissen als Unternehmerin und Rednerin mit derökonomischen Moderne und spricht Lebensweisen an, die den Alltag derMenschen verständlicher machen sollen. Sie möchte kritischhinterfragen, aber auch inspirieren.Passend zum Podcast hat Annette Müller auch eine Facebook-Gruppegestartet, um den Austausch der Hörer unmittelbarer und intensiver zugestalten. Auch die Facebook-Gruppe heißt "Gedanken zurMenschlichkeit" und steht für neue Gedanken, Feedbacks und Meinungenzur Verfügung.Wer mehr über die Philosophin, Publizistin und"Bewusstseins-Evolutionärin" Annette Müller erfahren möchte, findetweitere Informationen auf ihrer neuen Websitehttps://annettemüller.de. Direkt zum Podcast geht es hier:http://ots.de/Ho7c2X.Hintergrund:Annette Müller: Philosophin - Publizistin -Bewusstseins-EvolutionärinAnnette Müller ist Universalgelehrte, Publizistin und Rednerin.Sie verbindet in ihren Schriften und Vorträgen gesellschaftliches,wissenschaftliches, kulturelles und spirituelles Wissen zuuniversellen Weisheiten und Gedanken. Schon als Schülerininteressierte sie sich für Yoga, Meditation und Kampfkunst - und diePhilosophien und kulturellen Aspekte hinter den Techniken. Sie istUnternehmerin und Inspiratorin für Menschen, die ihr eigenesschöpferisches Potenzial weiterentwickeln und nutzen möchten. Sielebte viele Jahre lang in einem Kloster in Indien, lernte dortfernöstliche Lehren und integrierte das Wissen alter Meister in ihrePhilosophie des Menschen. Auch auf Hawaii und an anderenSehnsuchtsorten besuchte sie Gelehrte und schärfte so ihrenintellektuellen und philosophischen Blick weit über tagesaktuelleHerausforderungen des Menschen hinaus. Sie möchte Menschen befreien,inspirieren und ihr Bewusstsein erweitern, sie in ihrem Denken undHandeln menschlicher machen, ohne dabei die wirtschaftlichenRealitäten außer Acht zu lassen.Ihre Philosophie ist lebensnah und relevant, erlaubt tiefgründigeEinblicke in die Seele des Individuums, das in ein komplexesgesellschaftliches und universelles System eingebunden ist und dortseinen Platz finden und leben muss. Was sie sagt, ist authentisch,denn sie hat selbst ein bewegendes Schicksal hinter sich - nach einemAutounfall verlor sie alles: ihr Geschäft, ihre Gesundheit und ihrefinanziellen und sozialen Grundlagen. In dieser Zeit starb auch ihrMann an Krebs. Sie schaffte eine Rückkehr ins Leben, ist heuteaktiver denn je. Annette Müllers Podcast "Gedanken zurMenschlichkeit" erklärt Philosophie alltagstauglich, macht sieumsetzbar und lädt zum Nachdenken ein.Weitere Informationen unter https://annettemüller.de.Kontakt:Annette MüllerSchnaitseer Str. 883119 FrabertshamTel.: 089 23512079Für technische und redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte anunseren Medienbeauftragen Falk S. Al-Omary unter der Rufnummer +49171 2023223 oder per Mail an post@al-omary.de.Original-Content von: Annette Müller, übermittelt durch news aktuell