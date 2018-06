Hamburg (ots) - Der Philosoph und Bestseller-Autor Richard DavidPrecht warnt im neuen stern vor einem umfassenden Bildungsverlust inDeutschland: "Die leichte Verfügbarkeit von Informationen und dieHaltung 'Ich weiß ja, wo's steht', führen dazu, dass einige Menschenanfangen zu denken, sie könnten ohne Bildung durchs Leben gehen. Dashat Folgen. Wir laufen dadurch Gefahr, die Orientierung in der Weltzu verlieren", sagt der 53-Jährige im großen stern-Gespräch.Wissen sei der einzige Weg zur souveränen Urteilsbildung. "Es gehtdarum", so Precht, "Dinge differenziert bewerten und einzuordnen zukönnen. Und das passiert nicht dadurch, dass ich weiß, wo diewomöglich im Internet stehen. Sie können ja in einem intelligentenGespräch nicht ständig auf dem Smartphone googeln, um argumentativmithalten zu können."Allgemeinbildung heißt für Precht, "über eine große innereFestplatte zu verfügen, die es uns ermöglicht, das, was wir sinnlicherleben, hören, sehen, erfahren, gründlich zu durchdenken undaufeinander zu beziehen." Bei seiner Lehrtätigkeit an der LüneburgerUniversität sei ihm aufgefallen, dass das Textverständnis, dieBereitschaft, längere Texte zu lesen und sich damitauseinanderzusetzen bei den Studenten insgesamt nachgelassen habe.Vielen fehle die Geduld."Das ist ja auch kein Wunder", resümiert der Philosoph. "Wir sindumgeben von Aufmerksamkeitsräubern. Überall blinkt, piept undvibriert etwas. Und immer muss alles sofort passieren. Das machtetwas mit uns."Jungen Menschen rät er, nicht jedem äußeren Reiz sofortnachzugeben. Man müsse wieder lernen, sich lange auf eine einzigeSache zu konzentrieren, seine Sprache zu pflegen undBedürfnisaufschub zu ertragen.Diese Vorabmeldung ist nur mit Nennung der Quelle stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Gruengreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Tel. 040 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell