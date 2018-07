Phillip Spector tritt dem Vorstand von Phasor bei

Washington (ots/PRNewswire) -Branchenveteran bringt umfassende Erfahrung aus derSatellitenkommunikationsbranche mit sichPhasor, der führende Entwickler elektronisch gesteuerterAntennensysteme (ESA) für Unternehmen für mobiles Breitband, gabheute bekannt, dass der Satellitenbranchenveteran Phillip Spector,Mitglied der Satellite Hall of Fame, dem Vorstand von Phasorbeigetreten ist.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/720259/Phasor_Logo.jpg )Spector blickt auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung imSatellitensektor zurück. Der in Regierungs- und Geschäftskreisen hochangesehene und erfahrene Jurist war zuvor Executive Vice President,Business Development und General Counsel von Intelsat, wo er fürjuristische und behördliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit einerbedeutenden Branchenfusion zuständig war, nämlich dem Verkauf vonIntelsat für 16,6 Mrd. USD von einer Private-Equity-Gruppe an eineandere, sowie für Finanztransaktionen in Höhe von mehr als 25 Mrd.USD. Ferner war er Vorstandsmitglied bei Intelsat. Der beruflicheWerdegang von Phillip Spector umfasst außerdemTelekommunikationspraxis und Satellitenrecht bei zwei bedeutendeninternationalen Kanzleien.Herr Spector schloss sein Studium in Harvard mit einem Master inPublic Policy und einem Abschluss in Rechtswissenschaften ab. Er warwissenschaftlicher Mitarbeiter am U.S. Court of Appeals for theSecond Circuit und für Justice Thurgood Marshall of the U.S. SupremeCourt. Im Anschluss war er als Associate Assistant to the Presidentim Weißen Haus tätig, wo er sich in der Hauptsache mitÖffentlichkeitsarbeit, Auslandsbeziehungen undVerteidigungsangelegenheiten beschäftigte."Phasor ist ganz klar führend in der elektronisch gesteuertenAntennentechnologie, und ich bin vom Engagement und der Kreativitätdes Teams sehr beeindruckt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungeneinzubringen und zum zukünftigen Erfolg des Unternehmensbeizutragen", so Spector."Wir sind hocherfreut, Phil im Vorstand von Phasor willkommen zuheißen", sagte David Helfgott, CEO bei Phasor. "Seine umfassendeErfahrung und sein Führungsstil im Hinblick auf strategische,behördliche und geschäftliche Aspekte derSatellitenkommunikationsbranche werden für uns bei der Verwirklichungunserer Vision eine Unterstützung von unschätzbarem Wert sein."Über Phasor Inc.Phasor Inc. ist ein führender Entwickler von modularen,phasengesteuerten Gruppenantennen für Unternehmen mit einem hohemDurchsatz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich inWashington, D.C. und ein Tochterunternehmen für technologischeEntwicklung in London. Die elektronisch gesteuerten Antennen (ESA)von Phasor basieren auf patentierten Innovationen bei dynamischenBeamforming-Technologien und Systemarchitekturen. DieUnternehmensvision von Phasor besteht darin,High-Speed-Breitbandkommunikation in Flugzeugen, auf hoher See oderbei Reisen über Land zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sieunter: http://www.phasorsolutions.comPressekontakt:erhaltenSie von:Paul SimsTel.: +1-770-829-4758 - BüroTel.: +1-678-576-6126 - mobilE-Mail: paul.sims@phasorsolutions.comOriginal-Content von: Phasor, übermittelt durch news aktuell