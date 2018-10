Philips will Verträge von Unternehmens- und Finanzchef verlängern

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Unternehmenschef Frans van Houten und Finanzchef Abhijit Bhattacharya sollen auch zukünftig die Geschicke des niederländischen Medizintechnikkonzerns Royal Philips in die Hand nehmen.



Der Aufsichtsrat werde auf der Hauptversammlung am 9. Mai 2019 vorschlagen, die Verträge der beiden Manager zu verlängern, sagte Aufsichtsratschef Jeroen van der Veer laut Mitteilung am Montag in Amsterdam. Van Houten, der seit 2011 im Amt ist, hat den einst für seine Unterhaltungselektronik bekannten Philips-Konzern in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet. Unter anderem verkaufte das Unternehmen seine Lichtsparte. Mittlerweile hat sich Philips auf Medizintechnik und Körperpflegegeräte konzentriert./mne/jkr/stk