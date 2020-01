Philips prüft Verkauf des Geschäfts mit Haushaltsgeräten

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips will die Optionen für einen Verkauf seines Geschäfts mit Haushaltsgeräten prüfen.



Das hat der Konzern am Dienstag in Amsterdam bekannt gegeben. Dazu solle innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate eine separate rechtliche Struktur der Sparte geschaffen werden.

Gleichzeitig veröffentlichte der Medizintechnikkonzern seine Zahlen für das vierte Quartal: Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent auf 6 Milliarden Euro. Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahr von 673 Millionen Euro auf 556 Millionen Euro./knd/fba