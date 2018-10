Philips Lampen bieten mit EyeComfort ein Markenzeichen für entspanntes Sehen / Gutes Licht schont die Augen (FOTO)

Hamburg (ots) -Signify, Weltmarktführer für Licht- und Beleuchtungslösungen, hatmit EyeComfort als erstes Unternehmen einen eigenen Standard mitfestgelegten Kriterien für seine Philips LED-Lampen und -Leuchtenentwickelt - Faktoren, die den Augenkomfort beeinflussen können. Dazugehören Flimmer-, Stroboskop- und Blendungseffekte, Farbwiedergabesowie das Dimmverhalten. Zukünftig werden alle LED-Produkte vonPhilips, die diesen Qualitätskriterien entsprechen, das durch dasEyeComfort-Logo gekennzeichnet. Das erleichtert Verbrauchern, sichfür eine komfortable LED-Beleuchtung zu entscheiden.Wir verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen mit künstlichemLicht und vor den unterschiedlichsten Bildschirmen. Bei Erwachsenensind dies durchschnittlich über sechs Stunden pro Tag, bei Kinderndeutlich über zwei, wie eine Studie von Signify zeigt.(1) DieWeltgesundheitsorganisation WHO prognostiziert, dass jeder Zweite bis2050 kurzsichtig sein wird.(2) Gleichzeitig belegt die Studie, dassMenschen sich viel intensiver um ihr Gewicht (69 %), ihre Fitness (51%) oder den allgemeinen Energielevel (50 %) kümmern, als um die"Pflege der Augen" (27 %).(3)Hilfreiche Orientierung beim LampenkaufDabei ist das Auge eines unserer wichtigsten Sinnesorgane: Über 80Prozent aller Informationen aus unserer Umgebung nehmen wir mit denAugen auf. Um eine Überlastung unseres Sehorgans durch eine derjeweiligen Aufgabe nicht angepasste Beleuchtung zu vermeiden, hatSignify den Standard EyeComfort eingeführt. Er dient Verbrauchern alsnützliche Orientierung beim Lampenkauf - denn schließlich ist es beimbreiten Beleuchtungsangebot schwer, zwischen gutem und schlechtemLicht zu unterscheiden und die Wirkung von Flimmer-, Stroboskop- undBlendungseffekten auf die Augen richtig einzuschätzen.Gerade für Kinderaugen ist gutes Licht essentiell. Laut der Studieglaubt ein Großteil der deutschen Eltern, dass sich gutes Lichtpositiv auf die Leistung in der Schule (61 %) auswirkt und dassLernen bei unzureichendem Licht den Augen schaden kann (72 %). NebenMaßnahmen wie, dass Kinder genug draußen spielen (53 %) und eineeingeschränkte Mediennutzungszeit (57 %) bekommen, schätzen Elternauch die Qualität des Lichts als wichtige Maßnahme zum Schutz derAugen ihrer Kinder ein. Mit EyeComfort wird ihnen dabei geholfen,sich für eine komfortable LED-Beleuchtung zu entscheiden, diegleichzeitig angenehm für die Augen von Kindern bei Hausaufgaben,Lesen oder Lernen ist.Weitere Informationen zu EyeComfort: www.philips.com/eyecomfort(1) Alle Zahlen, soweit nicht anders angegeben, stammen vonResearchNow. Im Juli 2017 wurden online über 8.000 Erwachsene aus elfverschiedenen Ländern befragt: China, Tschechien, Frankreich,Deutschland, Indonesien, Polen, Spanien, Schweden, Thailand, Türkeiund USA.(2) The impact of myopia and high myopia, March 2015 - WorldHealth Organization(3) Angaben deutscher Teilnehmer der StudiePressekontakt:Stefan ZanderPressesprecherPhilips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 HamburgTel: +49 (0) 1607429087E-Mail: stefan.zander@signify.comOriginal-Content von: Signify, übermittelt durch news aktuell