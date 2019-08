Philips Future Health Index 2019: Internationale Befragung zur Bedeutung digitaler Gesundheitstechnologien für zufriedene Patienten und motivierte Fachkräfte (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Hamburg (ots) -Wie gut sind Gesundheitssysteme für die Zukunft aufgestellt undwas ist nötig, um Gesundheitsversorgung werteorientiert, also imSinne von Value Based Healthcare, auszurichten? Antworten gibt dervon Philips zum vierten Mal in Folge beauftragte Future Health Index(FHI). Thema der aktuellen Befragung in 15 Ländern weltweit ist "DasGesundheitswesen im Wandel: Bedeutung von digitalenGesundheitstechnologien für medizinische Fachkräfte und (potenzielle)Patienten"[1]. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass derInformationsfluss digitaler Gesundheitsdaten zwischen Arzt undPatient - unabhängig vom Digitalisierungsgrad der unterschiedlichenLänder - ausbaufähig ist und eine Verbesserung dessen zu einerwirkungsvolleren Versorgung beitragen kann.Die Vorteile, die die Digitalisierung für den Austausch vonGesundheitsdaten zwischen den einzelnen Akteuren bietet, werden nochnicht optimal genutzt. Die Gründe reichen von fehlender Infrastrukturbis hin zu mangelndem Vertrauen in eine digitalisierteGesundheitsversorgung. Fest steht jedoch: "Ein gegenseitigerAustausch der Gesundheitsdaten ist unerlässlich, um den Patienten mitder richtigen Therapie zum richtigen Zeitpunkt zu versorgen", erklärtJan Kimpen, Chief Medical Officer, Philips. "Darüber hinaus hatdieser Austausch auch einen positiven Einfluss auf das Erleben vonGesundheitsversorgung", so Kimpen weiter. "Wir wissen, dass eininteressierter, informierter und sich befähigt fühlender Patient mehrauf seine Gesundheit achtet und so dazu beitragen kann, dieVersorgungskosten zu senken."Medizinische Fachkräfte werden zunehmend digitalSofern medizinische Fachkräfte nicht schon bereits in einerdigitalen Arbeitsumgebung arbeiten, stellt sich die Mehrheit vonihnen laut Future Health Index 2019 zumindest auf neue, digitaleArbeitsweisen ein. So geben länderübergreifend 76 Prozent der inKrankenhäusern und Arztpraxen Tätigen an, mit einer digitalenPatientenakte zu arbeiten und Patienteninformationen zu 80 Prozentinnerhalb ihrer Einrichtung elektronisch auszutauschen. Besondersdigital sind die Niederländer: 98 Prozent der medizinischenFachkräfte nutzen die digitale Patientenakte und 93 Prozent teilenPatienteninformationen mit Kollegen innerhalb der jeweiligenEinrichtung elektronisch. Länderübergreifend waren die am häufigstengenannten positiven Effekte eine bessere Versorgungsqualität (69Prozent) und eine höhere Zufriedenheit von medizinischen Fachkräftenmit ihrer Arbeit (64 Prozent).Ausbaufähig ist und bleibt der Austausch gesundheitsbezogenerInformationen, die vom Einzelnen selbst mittels digitalerTechnologien oder Gesundheits-Apps erhoben werden. Hierauf hat derUntersuchende kaum Zugriff. Nur 9 Prozent der medizinischenFachkräfte geben an, dass die meisten oder alle Patientengesundheitsbezogene Informationen mit ihnen kontinuierlich teilen. InDeutschland liegt die Zahl mit gerade einmal 4 Prozent nochniedriger.Menschen wünschen sich Zugang zu medizinischen DatenDer Einzelne übernimmt zunehmend Verantwortung für seineGesundheit. Die digitale Gesundheitsakte kann hierbei unterstützen,da sie Patienten und medizinischen Fachkräften einen guten Überblicküber alle gesammelten gesundheitsbezogenen Daten geben kann. Wärediese Akte verfügbar, würden sich daher auch länderübergreifend 63Prozent der Befragten Zugriff auf ihre medizinischen Daten wünschen.Dies gilt auch für Deutschland: 62 Prozent der Befragten hätten gernEinsicht in ihre digitale Gesundheitsakte, 14 Prozent sindunschlüssig und 24 Prozent möchten dies nicht.Länderübergreifend bewerten 80 Prozent derjenigen, die bereitseine digitale Gesundheitsakte mit Zugriffsmöglichkeit haben, dieQualität der Gesundheitsversorgung eher als gut, sehr gut oderausgezeichnet. Diejenigen ohne Zugang sagen dies nur zu 64 Prozent.Das legt den Schluss nahe, dass eine digitale Akte mit den eigenenmedizinischen Daten die gefühlte Qualität von Gesundheitsversorgungpositiv beeinflusst.Digitalisierungsgrad gesundheitsbezogener Daten im LändervergleichDer Anteil derjenigen, die mit Hilfe digitalerGesundheitstechnologien oder Gesundheits-Apps mindestens einGesundheitsparameter (Aktivität, Gewicht, Herzfrequenz etc.) messen,beträgt in Saudi-Arabien 93 Prozent, in China 90 Prozent und inSingapur 83 Prozent. In Deutschland liegt deren Anteil bei 57Prozent. Fragt man die medizinische Fachwelt danach, ob sie digitaleGesundheitstechnologien oder medizinische Apps beispielsweise für dieDiagnostik, den Informationsaustausch oder die Effizienzsteigerungnutzt, ergibt sich ein etwas anderes Bild: China (94 Prozent) undIndien (88 Prozent) liegen hier vorn. Aber auch Europa schneidet gutab: Italien (88 Prozent) und die Niederlande (86 Prozent) führen dasFeld an. Etwas anders sieht es im Nachbarland Deutschland aus. Hierwird nur zu 64 Prozent mit digitalen Gesundheitstechnologien oderApps gearbeitet.Über den Future Health IndexDie von Philips seit 2016 jährlich in Auftrag gegebeneländerübergreifende Studie untersucht, inwieweit Länder bereit dafürsind, langfristige globale Herausforderungen im Gesundheitsmarkt zubewältigen. In der internationalen Befragung unter medizinischenFachkräften und Einzelpersonen werden Wahrnehmungen, Verhaltensweisenund Einstellungen in Bezug auf drei wichtige Faktoren analysiert:Zugang zum Gesundheitssystem, Integrationsgrad des Gesundheitssystemsund Adaption von Technologien zur vernetzten Versorgung imGesundheitsmarkt. Weitere Informationen unter:www.philips.com/futurehealthindex-2019[1] Die Umfragen für den Future Health Index wurden vom 4. Märzbis 19. Mai 2019 in 15 Ländern in der jeweiligen Landessprachedurchgeführt (Australien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland,Indien, Italien, Niederlande, Russland, Saudi-Arabien, Singapur,Südafrika, Polen, Großbritannien und Nordirland sowie USA). DieUmfrage wurde online und offline (je nach Anforderungen desbetreffenden Marktes) mit einer Stichprobengröße von etwa 1.000Einzelpersonen (allgemeine Bevölkerung) und etwa 200 medizinischenFachkräften pro Markt durchgeführt. Ausnahmen waren die USA undDeutschland. In diesen Ländern fielen die Stichprobengrößen bei denFachkräften etwas größer aus. Im Hinblick auf die allgemeineBevölkerung ist die Umfrage repräsentativ, wenn es um so wichtigedemografische Daten wie Alter, Geschlecht, Region, Standorttyp(ländlich, urban), Einkommen/SEL/Bildung und Ethnizität (fallsangebracht) geht. Dies wurde durch eine Mischung aus Abgleich undGewichtung erreicht. In Saudi-Arabien und Brasilien ist die Umfragenational repräsentativ für die Onlinebevölkerung. Die Umfragedauerbetrug in den USA, Deutschland und den Niederlanden etwa 15 Minutenund in den übrigen Märkten etwa 10 Minuten. Die Gesamtstichprobe derUmfrage umfasst 3.194 medizinische Fachkräfte (definiert alsPersonen, die als Arzt/Ärztin, Chirurg/-in, Krankenpfleger/-in,staatlich geprüfte Krankenschwester, lizenzierte Hilfsschwester oderKrankenschwester in einer Vielzahl von Fachrichtungen tätig sind) und15.114 Einzelpersonen, die die erwachsene AllgemeinbevölkerungrepräsentierenWeitere Informationen für Journalisten:Anke EllingenPR Manager Health SystemsPhilips GmbH Market DACHRöntgenstraße 22, 22335 HamburgTelefon: +49 (0)152 2281 4645E-Mail: anke.ellingen@philips.comBettina KühnePressebüro Philips Future Health IndexFleishmanHillard Germany GmbHHanauer Landstraße 182 A60314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 405 702 323E-Mail: bettina.kuehne@fleishman.comOriginal-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell