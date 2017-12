Philips Electronics: Die Fokussierung auf den Gesundheitsbereich beginnt Früchte zu tragen!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Philips treibt den Konzernumbau hin zu einem reinen Gesundheitstechnologie-Unternehmen energisch voran. Das Lichtgeschäft wird schrittweise abgewickelt. Die Anteile an Philips Lighting, das im letzten Jahr an die Börse gebracht worden ist, wurden auf 55% reduziert. 80% des LED-Bauteilegeschäfts Lumileds wurden für 1,5 Mrd $ an den Investor Apollo Global Management verkauft. Mit den freien Mitteln ist Philips gleich dreimal in den USA auf Einkaufstour gegangen.

Das Umsatzwachstum lag bei 4%

Mit RespirTech wurde ein Unternehmen, das auf chronische Atemwegserkrankungen spezialisiert ist, übernommen. Die Übernahmen von Cardio Prolific und Spectranetics stärken das Medizintechnikportfolio weiter. Cardio Prolific entwickelt spezielle Katheter zur Behandlung von Gefäßkrankheiten. Spectranetics, das mit 1,9 Mrd € bewertet wird, stellt unter anderem Venenkatheter und medizinische Lasergeräte her.

Die Fokussierung auf den Gesundheitsbereich beginnt Früchte zu tragen. Der Start ins neue Geschäftsjahr war solide. Das Umsatzwachstum lag bei 4%, die Aufträge stiegen um 2%, und bei der Ertragskraft wurden gute Fortschritte gemacht. Der Nettogewinn erhöhte sich dank der Margenverbesserungen im Diagnose- und Personal HealthSegment und niedrigerer Finanzierungskosten von 37 auf 259 Mio €. Das operative Ergebnis legte von 199 auf 348 Mio € zu.

