Philips Electronics Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Philips hat 2017 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Der Umbau zum Gesundheitsanbieter wurde mit der Abspaltung der Lichtsparte vollzogen. Um künftig profitabel zu wachsen, wurden folgende Schwerpunkte herausgearbeitet: Das Kerngeschäft wird geografisch ausgebaut. Bis 2025 will der Konzern seine Reichweite von 2,2 auf 3 Mrd Menschen erhöhen. Dafür werden Produkte und System-/Servicelösungen, die in den reifen Märkten Erfolg hatten, zunehmend in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.