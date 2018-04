Philippinen fordern Gastarbeiter zur Rückkehr aus Kuwait auf

MANILA (dpa-AFX) - Im eskalierenden Streit über schlechte Arbeitsbedingungen in Kuwait hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte mehr als Hunderttausend Landsleute zur Rückkehr in ihre Heimat aufgefordert.



Duterte versprach Unterstützung für Rückkehrwillige. Es würden keine weiteren Gastarbeiter mehr in den Golfstaat entsandt, sagte der Präsident am Sonntag. Zugleich forderte Duterte Arbeitgeber in Kuwait auf, seine Landsleute "wie menschliche Wesen" zu behandeln.

Hintergrund des Streits ist eine Reihe von Todesfällen unter Philippinern in Kuwait. Nachdem eine philippinische Haushaltshilfe tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden war, hatte Duterte im Februar angekündigt, binnen 72 Stunden Landsleute aus Kuwait zurückzuholen.

Nach Angaben der philippinischen Statistikbehörde lebten 2016 rund 6,4 Prozent der 2,2 Millionen im Ausland gemeldeten Arbeitskräfte in Kuwait, was etwa 140 000 Menschen entspricht.

Die Philippinen hatten erstmals im Januar die Entsendung von Arbeitskräften nach Kuwait ausgesetzt. Daraufhin hatten beide Länder Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen aufgenommen.

Die Gespräche endeten vorerst mit der Ausweisung des philippinischen Botschafters aus Kuwait in der vergangenen Woche. Der Golfstaat rief zudem am 25. April seinen Botschafter aus Manila zurück.

Zuvor war ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie Mitarbeiter der philippinischen Botschaft Philippiner bei der Flucht aus Häusern ihrer Arbeitgeber helfen. Vier philippinische Botschaftsmitarbeiter wurden in Verbindung mit der Aktion festgenommen. Gegen drei diplomatische Mitarbeiter liegen Haftbefehle vor./gal/DP/he