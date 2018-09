Bonn (ots) - Je weiter die Bündnisorganisationen, die seit demWochenende die Ausmaße des Super-Taifuns erkunden, in die schwererzugänglichen Regionen an der Schneise des Sturmes vordringen, destomehr offenbaren sich die Schäden, die die Naturkatastropheangerichtet hat. Nach aktuellen Erhebungen der philippinischenRegierung sind mittlerweile über eine Million Menschen von den Folgendes Taifuns Mangkhut direkt betroffen. Über 6.000 Häuser wurdenschwer beschädigt oder vollständig zerstört. Laut UN sind über280.000 Bauern betroffen. Die Verluste der Landwirtschaft durch denTaifun liegen bei rund 280 Millionen US-Dollar. Während einigeBündnispartner in entlegenen Regionen weiterhin die Lage sondierenund den Zugang zu Betroffenen suchen, verteilen andere HelferHilfsgüter. Lebensmittel, Trinkwasser, Kleidung, Decken,Hygieneartikel, Baumaterialien und Notunterkünfte werden vielerortsbenötigt.Malteser International berichten von der Situation in deröstlichen Küstenregion Baggao. Hier traf Mangkhut am frühenSamstagmorgen erstmals auf Land: "Der Sturm hat hier seine ganzeKraft entfaltet. Viele Felder sind zerstört. Wir waren geschockt vondem was wir gesehen haben", sagt Jan Emmel, Projektkoordinator vonMalteser International. "Wir planen jetzt, die Menschen mitNahrungsmittel zu versorgen und Baumaterialien zu verteilen, damitsie ihre Häuser wieder aufbauen können. Hilfsorganisationen wie derArbeiter-Samariter-Bund, Malteser oder CARE berichten darüber hinaus,dass vor allem die Landwirtschaft durch die starken Winde,Überflutungen und Erdrutsche schwer beschädigt wurden. Laut WorldVision hat der Taifun allein in Baggao mehr als 8.000 Hektar Land mitMaisanbau verwüstet. Die Bauern in dieser Region müssen nunbefürchten, dass sie in den nächsten Monaten kein Einkommen habenwerden, um die Grundbedürfnisse ihrer Familien zu decken.In der betroffenen Provinz Cagayan hat World Vision rund 700Familien unter anderem mit Lebensmitteln und Hygieneartikelnversorgt. CARE verteilte unter anderem Trinkwasser, Reis und Kleidungan betroffene Familien in der Provinz Benguet."Aktion Deutschland Hilft" nimmt Spenden für die Not leidendenMenschen auf den Philippinen entgegen:Stichwort "Taifun Philippinen"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an AktionDeutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deAN DIE REDAKTIONEN: Gerne vermitteln wir Ihnen einen Kontakt zuInterviewpartnern vor Ort. Sprechen Sie uns gerne unter 0228-242 92222 oder presse@aktion-deutschland-hilft.de an.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell