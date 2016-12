Philippe Lignac verstärkt Asentinel als globaler Vertriebsleiter

Memphis, Tennessee (ots/PRNewswire) - Asentinel(http://www.asentinel.com/), ein führender Anbieter von Lösungen fürLebenszyklus- und Ausgabenmanagement für Telekommunikations-,Mobilitäts- und Cloud-Dienste, hat heute bekanntgegeben, dass derrenommierte Manager Philippe Lignac dem Unternehmen als Chief SalesOfficer beitritt. Er bringt langjährige internationale Erfahrung undtiefgreifende Branchenkenntnis mit und wird Asentinel bei derweiteren Geschäftsexpansion auf der ganzen Welt unterstützen, um dieAnforderungen großer multinationaler Konzerne zu erfüllen."Der Markt befindet sich derzeit in einer großen Umbruchphase, woviele Unternehmen ihre alten Anbieter für das Ausgabenmanagement imTelekommunikationsbereich genau unter die Lupe nehmen.Industrieanalysten haben bestätigt, dass sich dadurch für eineninnovativen, aufstrebenden Marktführer wie Asentinel attraktiveChancen eröffnen", sagte Lignac.Asentinel ist in den vergangenen drei Jahren rasant gewachsen,sowohl organisch als auch durch die strategischen Übernahmen voneMOBUS und Anatole. Mit Niederlassungen in ganz Nordamerika undEuropa bedient das Unternehmen einen schnell wachsenden Kundenstamm,der aus renommierten multinationalen Blue-Chip-Konzernen undChannel-Partnern besteht.Lignac verstärkt ein Team aus erfahrenen, globalen Managern,darunter Chief Executive Officer Tim Whitehorn, der Asentinel seit2012 führt, Chief Financial Officer Chris Taylor, zuvorGeschäftsführer für den globalen Zahlungsverkehr bei Fiserv, undChief Marketing Officer Mark Ledbetter, früher Marketingleiter beiFedEx für einen Geschäftsbereich mit einem Volumen von 6 Mrd. USD in220 Ländern."Seit unserer Übernahme von Anatole hat Asentinel seine globalenFähigkeiten weiter ausgebaut", sagte Tim Whitehorn. "Es war unbedingtwichtig, für diese neue Rolle als Chief Sales Officer einen Managerzu gewinnen, der über umfangreiche Erfahrung bei der Bedienung vonKunden auf der ganzen Welt verfügt. Mit Philippe werden wir in diesenunsicheren Zeiten im weltweiten TEM-Markt unsere Position als diesichere Alternative weiter festigen."Informationen zu AsentinelAsentinel ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen fürLebenszyklus- und Ausgabenmanagement für Telekommunikations-,Mobilitäts- und Cloud-Dienste. Mit unseren kundenorientiertenLösungen sind Global 2000, Fortune 1000 und andere multinationaleKonzerne in der Lage, in nur kurzer Zeit ihre Ausgaben zu senken,Prozesse zu automatisieren, ihren Bestand zu verwalten und sichZugang zu handlungsrelevanter Business Intelligence zu verschaffen.Gleichzeitig kümmern sich unsere kompetenten Fachleute um dennachhaltigen Erfolg unserer Kunden. Weitere Informationen finden Sieunter www.asentinel.com.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/451504/Asentinel_Philippe_Lignac.jpgPressekontakt:Mark LedbetterChief Marketing Officermark.ledbetter@asentinel.comOriginal-Content von: Asentinel, übermittelt durch news aktuell