Philippe Gaydoul rechnet mit Gewinn bei Navyboot für 2018

Zürich (awp) - Denner-Erbe und Investor Philippe Gaydoul rechnet mit einem Gewinn bei der Schuhmarke Navyboot, die er ab nächstem Jahr an die Warenhausgruppe Globus verkaufen will. "Ich gehe davon aus, dass wir Ende Jahr einen Gewinn ausweisen werden. "Wir haben bereits letztes Jahr eine schwarze Null hingelegt", sagte Gaydoul in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten