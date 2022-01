Philipp Müller, Maria Prieto (Schroders): Chancen in Private Equity

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

19.01.2022 – Selbst während der globalen Pandemie zog Private Equity Kapitalzuflüsse an. Die Wertentwicklung im Jahr 2020 war stark, und auch 2021 macht einen vielversprechenden Eindruck. Warum ist Private Equity so robust, wenn doch Anleger vor so vielen Herausforderungen stehen?

Nun, Private Equity kann beispielsweise auf eine erstaunliche Erfolgsbilanz zurückblicken. Auf lange Sicht übertrifft Private Equity fast alles. Private Equity ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung