Philipp Morris: Hin zu einer rauchfreien Zukunft

Hamburg (ots) - Der Tabakkonzern Philip Morris befindet sich mitten in einerweitreichenden Transformation. Im Spätsommer wurde eine millionenschwere globaleKampagne gestartet, in der das Unternehmen vor dem Rauchen warnt: 'Wer nichtraucht, sollte nicht anfangen. Wer raucht, sollte aufhören. Wer nicht aufhört,sollte wechseln.' Markus Essing, seit Januar 2018 Vorsitzender derGeschäftsführung der Philip Morris GmbH (Hauptmarken: Marlboro, L&M,Chesterfield, Iqos, Heets) in der Verwaltungszentrale in Gräfelfing bei München,betont. "Wir verfolgen seit ein paar Jahren eine drastische Strategie: Wirwollen eine rauchfreie Zukunft - ohne Wenn und Aber. Und dafür haben wir unseiner grundlegenden Transformation verschrieben. Da setzt auch dieDialogoffensive an. Unter dem Schlagwort 'Unsmoke' möchten wir einenfaktenbasierten Dialog zum Rauchverhalten anstoßen."Ziel sei es, "mit allen Beteiligten einen konstruktiven Dialog über dasRauchverhalten zu führen, um den Wandel für Raucher, die sonst weiter rauchenwürden, zu beschleunigen". Raucher müssten Zugang zu Informationen überalternative Produkte erhalten, damit sie eine informierte Entscheidung treffenkönnten. "Dabei ist es nicht wirklich hilfreich, dass die Diskussion über dasRauchen hierzulande sehr emotional und nicht immer auf dem Stand derWissenschaft geführt wird", so Essing. Er plädiert für eine klare undunmissverständliche Risikokommunikation für die Raucher, die nicht aufhören.Dazu brauche man ein System der Klassifizierung und Risikobewertung durchunabhängige Behörden."Wir möchten den Verkauf von Zigaretten so schnell wie möglich einstellen unddurch bessere Alternativen für Raucher ersetzen", erklärt der Firmenchef, derseine Karriere beim Konzern 1993 als Werkstudent im Vertrieb begann. DieVeränderung des Produktportfolios sei bei alledem nur die Spitze des Eisbergs."Wir entwickeln uns von einem Tabakkonzern zu einem Unternehmen, in demWissenschaft, Technologie und Innovation die Gamechanger sind."Pressekontakt:markenartikel - Das Magazin für MarkenführungVanessa GöbelTelefon: +49 (40) 60 90 09-35goebel@markenartikel-magazin.deOriginal-Content von: markenartikel - Das Magazin für Markenführung, übermittelt durch news aktuell