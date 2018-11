Philipp Menn moderiert ARD-Mittagsmagazin aus Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Verstärkung für das ARD-Mittagsmagazin: Philipp Menn (39) gehörtkünftig neben Jessy Wellmer, Sascha Hingst und Eva-Maria Lemke zumModerationsteam des Nachrichtenmagazins aus der Hauptstadt. Mennberichtete in den vergangenen fünf Jahren aus demARD-Hauptstadtstudio über die Bundespolitik.Philipp Menn stammt aus Wuppertal. Er studierte Politik,Geographie und Wirtschaftsgeographie in Aachen und Bern und arbeitetenach seinem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg alsInlandskorrespondent für Tagesschau und Tagesthemen, später beimWestdeutschen Rundfunk in Düsseldorf. Von 2013 an war MennKorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Berlin und moderierte denpolitischen Talk "Eins zu Eins", wo er sich den Ruf eineshartnäckigen Fragestellers erwarb.rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Philipp Menn ist einkluger politischer Kopf. Seine Interviews sind immer bis ins Detailvorbereitet, ruhig im Ton, aber hart in der Sache. Das ist eineausgezeichnete Ergänzung für unser starkes Mima-Team.""Das ARD-Mittagsmagazin macht keine reineParlamentsberichterstattung, sondern will Zusammenhänge erklären,Hintergrund liefern und zeigen, welche Bedeutung politischeEntscheidungen für den Lebensalltag der Menschen haben", sagt PhilippMenn. "Ich freue mich, daran als Teil eines coolen, jungen Teamsmitarbeiten zu können." Seinen ersten Einsatz konnte Menn früher alserwartet absolvieren - er moderierte schon am Montag (19.11.)kurzfristig für die erkrankte Jessy Wellmer.Pressekontakt:rbb Presse & Informationjustus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell