Hamburg (ots) - Kapitän Philipp Lahm hat der Bundesliga-Konkurrenzseines FC Bayern München zum Abschluss seiner Karriere kein gutesZeugnis ausgestellt. Nicht allein die Stärke des designiertenMeisters sei für den riesigen Vorsprung von 13 Punkten in der Ligaverantwortlich, sondern auch die Schwäche der Gegner, bekannte derKapitän des FC Bayern München im exklusiven Gespräch mit dem stern.Lediglich Borussia Dortmund habe laut Lahm "eine unglaublichtalentierte Mannschaft. Die hätten die Bundesligasaison auch engergestalten können. Beim Rest fehle es "den meisten an Qualität, dasmuss man so deutlich festhalten", so Lahm. Am deutlich größerenBudget seines Vereins allein liege dies nicht: "Die finanziellenVerhältnisse in der Liga waren in den Jahren, als wir Zweiter oderVierter geworden sind, nicht so sehr anders. Ich glaube nicht, dasses nur an Bayern München liegt, dass es bei uns so gut läuft", sagteLahm dem stern. "Wenn wir nach 25 Spieltagen 13 Punkte Vorsprunghaben, heißt das, dass sich auch andere gut gestellte Klubs wieSchalke oder Wolfsburg nicht so aufgestellt haben, dass sie konstantgewinnen."Einblicke gewährte Lahm in der Frage, warum er nach seinemKarriereende im Sommer nicht Sportdirektor seines Klubs wird. Vorallem der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hatte sich fürLahm in dieser Rolle stark gemacht. "Generell kann man nur Dinge rundum die Mannschaft beeinflussen, wenn man die Verantwortung hat",erklärte Lahm nun und ließ durchblicken, dass vor allem mit demPräsidenten Uli Hoeneß bei den Verhandlungen um eine Neuverteilungvon Kompetenzen in der Führungsetage keine Einigkeit erzielt werdenkonnte. "Ich glaube, dass Uli Hoeneß noch zu tatkräftig ist, umloszulassen. Zu jung. Er will die Dinge selbst beeinflussen. Und dasist auch sein gutes Recht, er ist Aufsichtsratsvorsitzender und hatUnglaubliches für den Klub geleistet."Seine natürlichen Nachfolger in einer Führungsrolle beim FC BayernMünchen sieht er in den beiden Nationalspielern Thomas Müller undManuel Neuer. Vom gezielten Zukaufen von sogenannten Führungsspielernhält Lahm nichts: "Einen Spieler zu holen und zu sagen, der trägtjetzt diese Elf und hält alles zusammen, das funktioniert nicht. Mitdem Verein groß zu werden, an ihm und mit ihm zu wachsen, das ist dasWichtigste." Er selbst habe das Gefühl, "seine Karriere ausgereizt"zu haben. "Ich kann viele Situationen auf dem Feld jetzt noch lösen,aber schon nicht mehr in der Regelmäßigkeit, wie ich das früher getanhabe."Diese Vorabmeldung ist mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.