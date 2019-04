Philipp Ahmann wird neuer Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors (FOTO)

Leipzig (ots) -Als Künstlerischer Leiter kehrt Philipp Ahmann ab Januar 2020 zumMDR-Rundfunkchor zurück. Dem Chor ist er schon seit langem verbunden,u.a. als Erster Gastdirigent. Am 10. April wurde er in Leipzigvorgestellt und unterschrieb heute bei der Pressekonferenz zurPräsentation der MDR-Spielzeit 2019/2020 seinen Vertrag.Philipp Ahmann wird ab Januar 2020 zunächst für vier Jahre dieKünstlerische Leitung des MDR-Rundfunkchors übernehmen. Der44-Jährige folgt damit auf Risto Joost, dessen Amtszeit im Sommer2019 endet. Ahmann war bereits von 2013 bis 2016 als ErsterGastdirigent des MDR-Rundfunkchors tätig, von 2008 bis 2018 leiteteer den NDR Chor in Hamburg.Mit dem MDR-Rundfunkchor verbinde Philipp Ahmann seit 2010 eineintensive Partnerschaft, betont Heiner Louis, HauptabteilungsleiterMDR KLASSIK: "Das Schöne an dieser Konstellation ist, dass mitPhilipp Ahmann kein Unbekannter zu uns kommt. Er hat regelmäßigKonzerte mit dem MDR-Rundfunkchor dirigiert, erfolgreiche CDsaufgenommen und er war bereits in seiner Zeit als Erster Gastdirigentfür die künstlerische Entwicklung des Chores zuständig. Wir haben unsin diesen Jahren kennen und schätzen gelernt und sind deshalb sehrglücklich, dass Philipp Ahmann jetzt als Künstlerischer Leiter desChores zu uns kommt."Das Antrittskonzert von Philipp Ahmann ist am 24. Januar 2020 einNachtgesang in der Leipziger Peterskirche. Außerdem wird er in derSpielzeit 2019/2020 einige Einstudierungen sowie drei weitereKonzerte übernehmen, darunter das Abschlusskonzert der LeipzigerJazztage (19.10.) und ein anspruchsvolles A-cappella-Programm mitWerken von Bruckner und Duruflé in Merseburg (2.2.) sowie dasChorkonzert zur Leipziger Buchmesse mit Werken von Martinu undJanácek (13.3.).Weitere Informationen: www.mdr-klassik.dePressekontakt:Pressekontakt:MDR KLASSIK, Miriam Ritter, Presse | Online,Tel.: (0341) 3 00 87 04,Fax: (0341) 3 00 29 87 04,Mobil: (0160) 97 86 86 20,E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell