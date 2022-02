Philip Morris löst Jubelsturm aus!

Am 21.02.2022, 10:46 Uhr notiert die Aktie Philip Morris an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 111.61 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Tabak".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Philip Morris auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Philip Morris schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Tabak auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,85 % und somit 2,45 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,39 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,06 ist die Aktie von Philip Morris auf Basis der heutigen Notierungen 62 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Tabak" (45,29) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Philip Morris mit einer Rendite von 37,12 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Tabak"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,28 Prozent. Auch hier liegt Philip Morris mit 22,84 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.