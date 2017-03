Philip Morris International: Erwartungen erfüllt!

Liebe Leser,

PMI traf mit seinem Jahresgewinn nahezu punktgenau unsere Erwartungen. Der Umsatz fiel sogar noch etwas höher aus. Überraschend stark war vor allem das 4. Quartal. In den wichtigsten Regionen, EU und Asien, ist der Konzern aufgrund von Preiserhöhungen gewachsen. In Osteuropa, Nahost und Afrika (EEMA) lag der Umsatz auf Vorjahresniveau. Mit alternativen Produkten wie dem Tabakerhitzer IQOS und der E-Zigarette e-vapor setzte PMI zwar erst 739 Mio $ um.

Bis Jahresende wird IQOS in 30 Ländern erhältlich sein

Wie erfolgreich aber diese Produkte sind wird deutlich, wenn man die Entwicklung im Jahresverlauf betrachtet: Lag der Umsatz im 1. Quartal bei 55 Mio $, waren es im 4. Quartal bereits 343 Mio $. Der Absatz der sogenannten HeatSticks für den Tabakerhitzer schnellte sogar von 396 Mio auf 7,4 Mrd Stück nach oben. Der Zigarettenabsatz ging dagegen um 4,1% auf 812,9 Mrd Stück zurück. In allen Regionen hat PMI weniger Zigaretten verkauft.

Was die einzelnen Premium-Marken betrifft, gab es nur bei Parliament, Bond Street und Chesterfield Absatzzuwächse. In diesem Jahr erwartet das Management einen Gewinn von 4,70 bis 4,85 $ pro Aktie. Den Umsatz schätzen wir auf 76,8 Mrd $. Mehr als 1 Mio Raucher sind bereits auf IQOS umgestiegen. Und es werden immer mehr. Bis Jahresende wird IQOS in 30 Ländern erhältlich sein. PMI geht sogar davon aus, dass die herkömmliche Zigarette eines Tages ausgedient hat. Andererseits wird das ZigarettenGeschäft noch lange den Löwenanteil des Umsatzes ausmachen. Das aber läuft schlechter als bei der Konkurrenz.

