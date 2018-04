Philip Morris International Aktie: Rauchen kommt aus der Mode!

Der Glimmstängel hat in der Gesellschaft einen immer schwereren Stand. Nicht nur in der Gesellschaft bevorzugen immer mehr Menschen das Leben als Nichtraucher, auch an der Börse zeigten sich zuletzt die Auswirkungen eines Wandels in der Gesellschaft. Philip Morris International, Hersteller von Marken wie Marlboro, enttäuschte seine Anleger mit einem äußerst schwachen Ergebnis und streute mit einer ebenso enttäuschenden Prognose noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.