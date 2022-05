Philip Morris Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Philip Morris International":

Philip Morris, ein Unternehmen aus dem Markt "Tabak", notiert aktuell (Stand 16:41 Uhr) mit 107.98 USD mehr oder weniger gleich (-0.08 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Philip Morris haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Bei Philip Morris konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Philip Morris in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Philip Morris für diese Stufe daher ein "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Philip Morris beträgt das aktuelle KGV 15,27. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Tabak" haben im Durchschnitt ein KGV von 43,67. Philip Morris ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Philip Morris-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 98,61 USD. Der letzte Schlusskurs (108,07 USD) weicht somit +9,59 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (99,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,18 Prozent), somit erhält die Philip Morris-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Philip Morris-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.