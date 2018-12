Phibro Animal Health: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Phibro Animal Health, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 03.12.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 33,81 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Phibro Animal Health auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Phibro Animal Health hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,42 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,46%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,04 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Phibro Animal Health liegt bei einem Wert von 19,92. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotech & Pharma" (KGV von 50,81) unter dem Durschschnitt (ca. 61 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Phibro Animal Health damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Phibro Animal Health als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Phibro Animal Health vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 37,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 10,91 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33,81 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".