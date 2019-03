Phasor kooperiert mit STI für die kommerzielle Produktion von elektronisch gesteuerten Antennen (ESA)

Finanztrends Video zu



mehr >

Surface Technologies International wird die Produktionskapazitätzur Befriedigung der Nachfrage von Phasor-Kunden schnellhochschraubenWashington und London (ots/PRNewswire) - Phasor, der Entwicklervon führenden, elektronisch gesteuerten Antennen-Systemen (ESA) inUnternehmensqualität, gab heute bekannt, dass er den HerstellerSurface Technology International (STI) beauftragt hat,branchenführende Fertigungskapazitäten bereitzustellen, um mit derProduktion seiner ESA-Systeme zu beginnen.STI ist ein auf Elektronik spezialisierter Auftragshersteller(Contract Electronics Manufacturer, CEM), der Weltklasse-Kunden inBranchen mit hoher Zuverlässigkeit bedient. Das Unternehmen bietetden kompletten Umfang an Elektronikdesign- und Fertigungslösungensowohl für die Leiterplattenbestückung (PCBA) als auch für dieKomplettgerätebau an."STI freut sich, von Phasor als Fertigungspartner für seinekommerziellen ESA-Produktionsanforderungen ausgewählt worden zu sein.Die Produkte werden im Werk von STI Poynton hergestellt, einembranchenführenden Zentrum für hochwertige elektronische Systeme. Wirfreuen uns darauf, Phasor in diesem schnell expandierenden Marktwachsen zu sehen", sagte Simon Best, Geschäftsführer von STI."Die Auftragsfertigung mit einem führenden Partner ist einKernbestandteil unserer Strategie. Unsere Partnerschaft mit STI istentscheidend und wird es uns ermöglichen, die Produktion derPhasor-ESA mit einem Unternehmen zu starten, das in der Lage seinwird, mit der steigenden Nachfrage nach unserer Technologieeinherzugehen", sagte Mike Warren, SVP of Operations bei Phasor.STI mit Hauptsitz in Hampshire, Großbritannien gehört zur ACIndustrials Group und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in derHerstellung komplexer Luftfahrt-, Militär- und SATCOM-Systeme. Damitist gewährleistet, dass Phasor die Produktion bei Bedarf mit einemrenommierten Partner, der in unmittelbarer Nähe des LondonerTechnologiezentrums von Phasor angesiedelt ist, erfolgreichhochfahren kann. Durch die Beauftragung eines vertrauenswürdigenFertigungspartners kann sich Phasor weiterhin auf seineKernkompetenzen in Bezug auf die Technologieentwicklung, dasProduktdesign und die Marktentwicklung von modernen ESA-Systemenkonzentrieren."STI bringt umfangreiche Erfahrung ein und erreicht konsequenthöchste technische Standards innerhalb kurzer Zeiträume, um eineFertigungslösung mit erstklassiger technischer Kompetenz anzubieten.Dies ist für den Einstieg in die kommerzielle Produktionunerlässlich, und gemeinsam freuen wir uns darauf, unsereTechnologien und Produkte auf kommerziellem Niveau verfügbar zumachen", sagte David Helfgott, der CEO von Phasor.Die sehr flache (5 cm hohe), leichte, elektronisch steuerbareFestkörperantenne von Phasor hat keine beweglichen Teile, was siezuverlässiger und widerstandsfähiger macht als mechanisch gesteuerteAntennen. Die modulare, zweistrahlige Architektur der Phasor-ESAsorgt für Stabilität und Interoperabilität zwischen geosynchronenHochdurchsatzsatelliten (GEO HTS) und nicht-geosynchronen Satelliten(Low Earth Orbit [LEO] und Medium Earth Orbit [MEO]).Informationen zu PhasorPhasor ist ein führender Entwickler von elektronisch steuerbarenAntennen für Unternehmen mit einem hohen Durchsatz. Der Hauptsitz desUnternehmens befindet sich in Washington, D.C. und es besitzt eineTochtergesellschaft für technologische Entwicklung in London. Dieelektronisch steuerbaren Antennen (ESAs) von Phasor basieren aufpatentierten Innovationen bei dynamischen Beamforming-Technologienund Systemarchitekturen. Die Unternehmensvision von Phasor bestehtdarin, High-Speed-Breitbandkommunikation in Flugzeugen, auf hoher Seeoder bei Reisen über Land zu ermöglichen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.phasorsolutions.com.Informationen zu STISurface Technology International ist ein auf Elektronikspezialisierter Auftragshersteller (Contract ElectronicsManufacturer, CEM), der Weltklasse-Kunden in Branchen mit hoherZuverlässigkeit bedient. Das Unternehmen bietet den kompletten Umfangan Elektronikdesign- und Fertigungslösungen sowohl für dieLeiterplattenbestückung (PCBA) als auch für die Komplettgerätebau an.Die organisierten Bereiche des Unternehmens umfassen Fertigung,Supply-Chain sowie Forschung und Entwicklung. Der Hauptsitz und dieerste Produktionsstätte werden seit 1989 in Großbritannien betrieben.2010 erwarb man eine zweite Produktionsstätte in Südostasien, wobeibeide Plattformen mit den gleichen Maschinen und Prozessenausgestattet sind. Im Jahr 2015 erwarb STI eine weitereProduktionsstätte in Poynton, Manchester, Großbritannien, umSATCOM-Produkte für die Luft- und Schifffahrt herzustellen. STI kannnun sein gesamtes Leistungsspektrum zu einem optimalen Kostenpunktanbieten, um die meisten CEM-Anforderungen zu erfüllen. Im Jahr 2017wurde STI von Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI) übernommen,einem weltweit führender Anbieter von Fertigungslösungen und einGeschäftszweig von AC Industrials, der Industrietechnik-Gruppe derAyala Corporation. Als Teil der Ayala- und AC-Industrials-Familie istSTI gut positioniert, um seine globalen Fähigkeiten exponentiellauszubauen und stets höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen.Informationen zu AC Industrials and AyalaAC Industrials investiert und betreibt Ayalas Geschäfte im BereichIndustrietechnik. Mit drei Hauptgeschäftsbereichen - globaleFertigung, Basistechnologien und Automobilvertrieb und -einzelhandel- strebt AC Industrials die Entwicklung, Vermarktung und Erweiterungeines integrierten Portfolios von Unternehmen in den BereichenMobilität, Konnektivität und intelligente Energie an. DieMuttergesellschaft Ayala Corporation ist eines der ältesten undgrößten Konglomerate in Südostasien mit Geschäftsaktivitäten in denBereichen Immobilien, Banken, Telekommunikation, Wasser, Energie,Industrietechnik, Infrastruktur, Gesundheitswesen und Bildung. MitAktivitäten vor allem auf den Philippinen und einer wachsendenregionalen und globalen Präsenz bedient sie Millionen von Kunden inallen Marktsegmenten.Pressekontakt:Helen Jameson+44(0)7878-432-940helen@spacescript.co.uk(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/720259/Phasor_Logo.jpg )Original-Content von: Phasor, übermittelt durch news aktuell