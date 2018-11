Phase III der groß angelegten Diamond Green Diesel-Expansion genehmigt und um Produktion von erneuerbarem Naphtha ergänzt

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) gab heute die Genehmigung zur Erweiterung der Diamond GreenDiesel ("DGD") Anlage in Norco, LA, bekannt, um dieProduktionskapazität des Werkes für erneuerbaren Diesel um weitere400 Millionen Gallonen auf eine nominale Jahreskapazität voninsgesamt 675 Millionen Gallonen zu erhöhen. Die Expansion umfassteine zweite unabhängige Anlage parallel zum bestehenden Werk und eineVeredlungsanlage für erneuerbares Naphtha, die rund 50 bis 60Millionen Gallonen an erneuerbarem Naphtha produzieren undMöglichkeiten für inkrementelle Low Carbon Credits für denDGD-Betrieb insgesamt bringen wird. Die geschätzten Kosten für dasgesamte Projekt, zu denen auch verbesserte Logistikmöglichkeitengehören, belaufen sich auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Es wirderwartet, dass diese Investitionskosten aus den Mitteln der laufendenGeschäftstätigkeit von DGD finanziert werden. DGD ist ein JointVenture zwischen den Tochtergesellschaften der Valero EnergyCorporation (NYSE: VLO) ("Valero") und Darling Ingredients."Wir freuen uns, dass beide Vorstände die Neuinvestition genehmigthaben und planen, umgehend mit dem Bau zu beginnen. Unser JointVenture mit Valero steht beispielhaft für die gemeinsame Stärke undKompetenz des global größten unabhängigen Raffineriebetreibers unddes größten Low Carbon-Rohstofflieferanten der Welt", erklärteRandall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von DarlingIngredients Inc.Informationen zu DarlingDarling Ingredients Inc. ist ein global tätiger Entwickler undProduzent von nachhaltigen natürlichen Bestandteilen aus essbaren undnichtessbaren Bio-Nährstoffen, der eine große Bandbreite vonInhaltsstoffen und kundenspezifischen Spezialerzeugnissen für dieBereiche Pharma, Lebensmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie,Kraftstoffe, Bioenergie und Düngemittel erzeugt. Mit Standorten auffünf Kontinenten verwertet das Unternehmen alle Komponenten vontierischen Nebenprodukten und transformiert sie in häufig eingesetzteBestandteile und Spezialinhaltsstoffe wie zum Beispiel Gelatine,Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma,Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett,Ausgangsmaterialien für Kraftstoffe, umweltfreundliche Energie,Naturdärme und Häute. Das Unternehmen gewinnt und verarbeitetaußerdem recycelte Öle (Altspeiseöl und tierische Fette), die es zuwertvollen Futtermittel- und Kraftstoffbestandteilen umwandelt, undsammelt und verarbeitet Restware aus Bäckereien zuFuttermittelbestandteilen. Zusätzlich dazu bietet das Unternehmenumwelttechnische Dienstleistungen wie einen Fettabscheider-Serviceund Entsorgungsleistungen für Gastronomiebetriebe an. Das Unternehmenvertreibt seine Produkte im In- und Ausland und ist in dreiIndustriesegmenten tätig: Inhaltsstoffe für Futtermittel,Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel und Inhaltsstoffe für Treibstoffe.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmensunter http://www.darlingii.com.Informationen zu ValeroDie Valero Energy Corporation ist mit ihren Tochtergesellschaftenein internationaler Hersteller und Vermarkter vonTransportkraftstoffen und anderen petrochemischen Produkten. Valero,ein Fortune 50-Unternehmen mit Sitz in San Antonio, Texas mit rund10.000 Mitarbeitern, ist ein unabhängiger Betreiber vonErdölraffinerien und Ethanolproduzent, der unter anderem 15Erdölraffinerien mit einer kombinierten Durchsatzkapazität von 3,1Millionen Barrel pro Tag und 11 Ethanolwerke mit einer kombiniertenDurchsatzkapazität von 1,45 Milliarden Gallonen pro Jahr besitzt. DieErdölraffinerien befinden sich in den USA, Kanada und Großbritannien(UK), die Ethanolwerke sind in der Mid-Continent-Region der USAangesiedelt. Zusätzlich dazu hält Valero 2 Prozent derKomplementäranteile und eine mehrheitliche Kommanditbeteiligung anValero Energy Partners LP, einer Midstream Master LimitedPartnership. Valero verkauft seine Produkte im Rack- undBulk-Großhandel, rund 7.400 Verkaufsstellen in den USA, Kanada,Großbritannien und Irland führen Valeros Markennamen. WeitereInformationen finden Sie unter www.valero.com.DarlingIngredientsKontaktMelissa A. E-Mail :Gaither, VP IR mgaither@darlingii.comand GlobalCommunications251 O'Connor Tel. : 972-281-4478Ridge Blvd.,Suite 300,Irving, Texas75038Valero KontakteInvestoren:John Locke,Vice President- InvestorRelations,210-345-3077Karen Ngo,Senior Manager- InvestorRelations,210-345-4574Tom Mahrer,Manager -InvestorRelations,210-345-1953Medien:Lillian Riojas,Director -Media RelationsandCommunications,210-345-5002Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:{Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" zurGeschäftstätigkeit und den Geschäftsperspektiven von DarlingIngredients Inc., einschließlich seines Diamond Green Diesel JointVenture (DGD), und zu den Einflussfaktoren der Branche. DieseAussagen sind an Begriffen wie "glauben", "antizipieren", "erwarten","schätzen", "beabsichtigen", "könnte", "kann", "werden", "sollte","geplant", "potenziell", "fortfahren", "Dynamik", "Annahme" undähnliche Begriffe mit Bezugnahme auf mögliche zukünftige Ereignissezu erkennen. Diese Aussagen geben Darling Ingredients gegenwärtigeAuffassung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder. Sie basierenauf der Einschätzung durch das Unternehmen und unterliegen einerVielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die sich der Kontrolle desUnternehmens entziehen und dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse deutlich von den Ergebnissen abweichen, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Zu diesen Faktorenzählen unter anderem globale Änderungen der Regierungspolitikhinsichtlich erneuerbarer Kraftstoffe und Treibhausgasemissionen, diesich sowohl in den USA als auch im Ausland negativ auf Programme wiedas Renewable Fuel Standards Program (RFS2), Low Carbon FuelStandards (LCFS) und Steuervergünstigungen für Biokraftstoffeauswirken können, sowie Risiken im Zusammenhang mit der DGD-Anlagefür erneuerbaren Diesel in Norco, Louisiana, einschließlich etwaigerunvorhergesehener Betriebsstörungen und Probleme im Zusammenhang mitdem angekündigten Expansionsprojekt. Weitere Risiken undUnwägbarkeiten in Bezug auf Darling Ingredients Inc., seine Geschäfteund die Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, werden in denvom Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and ExchangeCommission eingereichten Unterlagen angeführt. Darling IngredientsInc. ist in keiner Weise zur Aktualisierung oder Überarbeitung seinerzukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftigerEreignisse oder sonstiger Gründe verpflichtet, und lehnt jede solcheVerpflichtung ausdrücklich ab.}Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell