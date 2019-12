Pharmaunternehmen legen Fokus auf Krebsmedizin

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Forschende Pharmaunternehmen haben sich in diesem Jahr erneut auf Medikamente gegen Krebs konzentriert.



Arznei-Hersteller brachten 25 Medikamente mit neuen Wirkstoffen auf den deutschen Markt, davon 10 gegen Krebserkrankungen, teilte der Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) am Montag in Berlin mit.

Pharmakonzerne legen in ihrer Forschung schon länger den Schwerpunkt auf Krebs, da die Zahl der Erkrankungen steigt - auch wegen der älter werdenden Gesellschaft. Zudem sind Krebstherapien meist lukrativ.

Nach jüngsten Daten des Robert-Koch-Instituts wurden 2014 rund 476 000 Krebserkrankungen in Deutschland diagnostiziert - besonders häufig in Brust, Prostata, Darm oder Lunge. 1980 waren es 270 000 Neuerkrankungen gewesen. Die Überlebenschancen hätten sich in den vergangenen 30 Jahren aber deutlich verbessert.

Im Trend bei neuen Krebsmedikamenten ist personalisierte Medizin, so der vfa weiter. Bei sieben der zehn neuen Krebsarzneien muss vor jeder Anwendung per Gentest geprüft werden, ob die Krebszellen bei einem Patienten so mutiert sind, dass ein Mittel helfen könnte.

Insgesamt lagen die Pharmafirmen mit neuen 25 Medikamenten unter dem Schnitt der vergangenen Jahre. Einen speziellen Grund gebe es nicht, so der vfa. Im kommenden Jahr sei wieder mit über 30 Neueinführungen zu rechnen. 2018 hatten Pharmaunternehmen 36 Medikamente mit neuen Wirkstoffen auf den deutschen Markt gebracht, davon 12 gegen Krebs./als/DP/mis