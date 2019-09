Pharmakonzerne stoppen Entwicklung von Antibiotika

Hamburg (ots) - Obwohl die zunehmende Ausbreitung resistenterKeime als eine der größten globalen Gefahren gesehen wird, stoppenPharmaunternehmen die Forschung an neuen Antibiotika. Das zeigenRecherchen des NDR. Dem Sender bestätigte nun auch der größteGesundheitskonzern der Welt, die Firma Johnson & Johnson, dass sichderzeit bei ihnen "keine weiteren Antibiotika in der Entwicklung"befänden.Zuletzt hatten sich die Branchenriesen Novartis und Sanofi 2018sowie AstraZeneca Ende 2016 aus der Antibiotikaforschungverabschiedet. Dabei hatte der Internationale Pharmaverband (IFPMA)erst 2016 eine "Industrie-Allianz" ("AMR Industry Alliance") zumKampf gegen die Resistenzen gegründet. Etwa 100 Unternehmen, darunterJohnson & Johnson, Novartis, Sanofi und AstraZeneca, hatten einegemeinsame Erklärung unterzeichnet. Darin sagten sie unter anderemzu, in die Forschung in diesem Bereich zu investieren.Die Recherchen des NDR zeigen, dass fast die Hälfte der Firmen,die unterzeichnet und damals zu Antibiotika geforscht haben,mittlerweile nicht mehr in dem Bereich aktiv ist. Die GroßkonzernePfizer und Allergan entwickeln nach Einschätzung vonBranchen-Insidern ebenfalls keine neuen Antibiotika-Wirkstoffe,obwohl auch sie Mitglieder der "AMR Industry Alliance" sind. AufAnfrage des NDR antwortete Allergan allgemein, es forsche weiter zurBehandlung von Infektionskrankheiten. Auf Nachfrage, ob diestatsächlich neue Antibiotika umfasse, hat das Unternehmen nicht mehrgeantwortet. Pfizer verwies wiederholt auf ein Studienprogramm zueiner Kombination aus zwei Präparaten, die beide allerdings schonseit längerem eingesetzt werden - also keine Neuentwicklungen sind.Neben den großen Konzernen haben auch viele kleine undmittelständische Unternehmen die Erklärung 2016 unterzeichnet. Etwa50 von ihnen forschten damals an neuen Antibiotika-Wirkstoffen. Dochmehr als 20 dieser Firmen haben die Forschung in diesem Bereichaufgegeben oder sind mittlerweile insolvent. Viele der kleinerenUnternehmen haben damit zu kämpfen, dass sich Investorenzurückziehen.Die Entwicklung eines neuen Antibiotikums kostet mehrere HundertMillionen Euro. Bei einer erfolgreichen Zulassung des Mittels kommendie Ausgaben für Herstellung, Vertrieb und Vermarktung hinzu. KleineUnternehmen, die keine zusätzlichen Einnahmen etwa durch lukrativeArzneimittel aus anderen Bereichen haben, können diese Kosten in derRegel allein nicht stemmen. Auch deshalb ist es aus Sicht vielerinternationaler Experten fatal, wenn sich die großen Konzernezurückziehen.Bis in die 1990erJahre hatten noch fast alle großen PharmakonzerneAntibiotika entwickelt. Einige wie Bayer, Bristol-Myers Squibb oderEli Lilly haben sich bereits vor mehr als zehn Jahren aus diesemBereich zurückgezogen. Somit scheinen derzeit nur vier der 25 größtenPharmaunternehmen der Welt überhaupt noch an der Entwicklung neuerAntibiotika zu arbeiten, nämlich die Firmen MSD, GlaxoSmithKline,Otsuka und Roche in seiner Tochterfirma Genentech. Konkrete Fragendes NDR zu ihrem Engagement, etwa zur Zahl der in diesem Bereichbeschäftigten Wissenschaftler oder zur Höhe der Investments, habensie aber nicht beantwortet.Der Grund für den Rückzug der großen Pharmakonzerne aus diesemBereich sind offenbar wirtschaftliche Erwägungen. Mit Antibiotikalässt sich deutlich weniger Geld verdienen als beispielsweise mitKrebsmedikamenten oder Mitteln gegen chronische Erkrankungen. DennAntibiotika werden in der Regel nur wenige Tage lang eingesetzt.Zudem sollten neue Mittel nur im Notfall eingesetzt werden, wenn alleherkömmlichen Antibiotika nicht mehr anschlagen. Sie sollen also alsReserve zurückgehalten werden, damit sie ihre Wirkung nicht soschnell verlieren.Der Ausstieg der großen Konzerne sei "nicht verantwortungsvoll",sagt Ursula Theuretzbacher im Interview mit der NDR-Sendung"Panorama" im Ersten. Theuretzbacher arbeitet als unabhängigeBeraterin zur Entwicklung von Antibiotika unter anderem für dieWeltgesundheitsorganisation WHO. "Für mich ist absolut klar, dass diePharmaindustrie eine Verantwortung für die Gesellschaft hat", sagtTheuretzbacher, die sollte auch eingefordert werden. Letztlich würdengroße Teile ihrer Profite darauf beruhen, dass es Antibiotika gebe.Beispielsweise können viele teure Krebsmedikamente nur eingesetztwerden, wenn auch wirksame Antibiotika zur Verfügung stehen, da beiden Patientinnen und Patienten ein sehr hohes Infektionsrisikobesteht.Er wehre sich dagegen zu sagen, die Pharmaindustrie sei schuld,sagt dagegen Thomas Cueni, Generaldirektor des IFPMA und Vorsitzenderder "AMR Industry Alliance". Es gebe zurzeit einfach keinen Markt fürAntibiotika. Er kenne keine Firma, die gegenüber ihren Eignernverantworten könne, in Bereiche zu investieren, wo es ein sehr hohesRisiko gebe, dass die Forschung nicht erfolgreich sei - und fallsdoch, kriege man kein Geld dafür, sagt Cueni. Er sei sich aber sehrwohl bewusst, dass der Eindruck, die Industrie melde sich ab, nichtgut für das Industrie-Image sei. "Und der ist schon gar nicht gut füruns alle, die letztlich neue Antibiotika brauchen", sagte Cueni im"Panorama"-Interview.Die vorhandenen Mittel verlieren zunehmend ihre Wirkung, da sichresistente Keime ausbreiten. Es sei eines "der Probleme unseresJahrhunderts, wo wir uns wirklich mehr engagieren müssen", sagt PeterBeyer von der WHO. Auch die Vereinten Nationen rufen dazu auf, in dieForschung zu investieren. Sonst würden "zukünftige Generationen mitden katastrophalen Folgen einer unkontrollierten Antibiotikaresistenzkonfrontiert sein". Die Entwicklung neuer Medikamente dauert in derRegel mindestens zehn bis 15 Jahre.Die Resistenzen gelten neben dem Klimawandel als eine der größtenglobalen Gefahren. An den Folgen von Infektionen mit resistentenKeimen sterben derzeit in der Europäischen Union jedes Jahr etwa33.000 Menschen, weltweit sind es Hunderttausende. Die VereintenNationen warnen, dass die Todeszahlen in die Höhe schnellen, fallsnicht sofort gehandelt werde. Demnach könnten durch resistente Keimebis 2050 jedes Jahr zehn Millionen Menschen sterben, das wären mehrals heute an Krebs.Mehr zu dem Thema am Donnerstag, 12. September, um 21.45 Uhr in"Panorama" im Ersten sowie unter www.NDR.de/antibiotika. Dort findenSie ab dem 12. September um 17.00 Uhr auch die Sendung "Panorama -die Reporter" mit dem Thema "Das Ende der Antibiotika?" sowohl aufDeutsch als auch auf Englisch. Im NDR Fernsehen ist diese Sendung amDienstag, 17. September, um 21.15 Uhr in der deutschen Fassung zusehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkIris BentsPresse und InformationTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell