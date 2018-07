Pharmakonzern Takeda bekommt in den USA Zustimmung zu Shire-Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Shire":

OSAKA (dpa-AFX) - Der japanische Pharmakonzern Takeda hat eine wichtige Hürde für die geplante milliardenschwere Übernahme seines irischen Rivalen Shire genommen.



Die Handelskommission (FTC) der USA habe dem Deal ohne Auflagen zugestimmt, teilte Takeda am Dienstag in Osaka mit. Allerdings stehe noch die Genehmigung von Behörden in mehreren Ländern der Welt aus - ebenso wie die Zustimmung durch die Aktionäre beider Gesellschaften.

Takeda will Shire für 46 Milliarden britische Pfund (51,9 Mrd Euro) in bar und eigenen Aktien übernehmen. Nach dem Abschluss der Übernahme werde der japanische Konzern 50 Prozent halten, hatte das Unternehmen Anfang Mai mitgeteilt. Zuvor hatten die Iren niedrigere Gebote abgelehnt. Takeda legte daraufhin noch einmal Geld drauf./stw/mne/jha/