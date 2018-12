Pharmakonzern Merck kann auf schnellere US-Entscheidung bei Krebsmittel hoffen

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Pharmakonzern Merck bekommt in den USA einen Sonderstatus für einen Krebsmittelkandidaten.



Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) habe die Immuntherapie M7824 mit dem Status einer "Orphan Drug" für die Behandlung von Tumoren des sogenannten biliären Trakts (BTC) eingestuft, teilte der Dax -Konzern am Montag in Darmstadt mit. Unter der Sammelbezeichnung BTC werden verschiedene seltene und aggressive Tumore des Magen-Darm-Trakts zusammengefasst. Der "Orphan-Drug"-Status ermöglicht die Förderung bestimmter Medikamentenkandidaten für seltene Krankheiten, darunter Steuererleichterungen für klinische Tests./men/fba