Die Pharmaindustrie in der Türkei boomt - trotzdem wollen alle nach Deutschland (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die pharmazeutische Industrie ist mit ihrem Produktionsvolumen undihrer Handelskapazität einer der kritischsten aber auch hochangesehensten Wirtschaftszweige überhaupt, da dieser Sektor nicht nurfür das menschliche und das tierische Leben und die Gesundheit steht.Das Volumen des weltweiten Pharmamarktes belief sich im Jahr 2017 aufrund 1,1 Billionen Dollar. Mehr als die Hälfte davon entfielen aufdie größten fünf nationalen Märkte: USA ist mit einem Anteil von 49%der Branchenführer, gefolgt von China, Japan, Deutschland undFrankreich. Die Türkei liegt mit einem Verkaufsvolumen von 6,31 Mrd.Dollar auf Platz 16 ( Platz 6 in Europa ) und kann zufrieden auf dasJahr 2016 zurückblicken.Auf der CPhI Istanbul, die von 08.03. - 10.03 2017 stattfand,wurde der für das Jahr 2017 erstellte Turkey Pharmaceutical IndustryReport bekanntgegeben.Laut der Bekanntmachung gab es am türkischen Arzneimittelmarkt imGegensatz zum Jahr 2015 ein erfreuliches Wachstum von 17%, verkauftwurden 2 Milliarden Arzneimittel. Die erste Stelle belegtenAnalgetika, gefolgt von Antibiotika und Antidiabetika. Bereits im 1.Halbjahr 2015 gab es schon in der türkischen Arzneimittelproduktioneinen enormen Zuwachs von 30%. Es wird prognostiziert, dass dieWachstumsraten in den nächsten fünf Jahren weiterhin im zweistelligenProzentbereich liegen werden, so dass die Türkei (80 Mio. Einwohner)im Jahr 2020 den 14. Platz in der globalen Pharmaindustrie belegenwird. Begründet wird dies durch die älter werdende Bevölkerung, denvereinfachten Zugang zu Arzneimittel und die positive Entwicklung inder Gesundheitspolitik.Noch besteht in der Türkei eine große Importabhängigkeit, weshalbdie Regierung die heimische Produktion stärker fördern will. Einigegroße lokale Arzneimittelhersteller erhielten vomWirtschaftsministerium Förderungszertifikate für die Produktion voninländischen Präparaten. Sie sollen die hohen Importe reduzieren undgleichzeitig den Export ankurbeln. Ein großes Problem stellt jedochdie langfristige Niedrigpreispolitik der Regierung dar. Der Staat,der derzeit mit der höchsten Inflationsrate seit 14 Jahren kämpft,ist der Hauptabnehmer und tätigt seinen Einkauf mit der TürkischenLira. Die Pharmaindustrie wiederum importiert ca. 70% der Rohstoffeaus dem Ausland und begleicht ihre Kosten mit der Währung Euro oderDollar. Dies hat zur Folge, dass einige Firmen sich aus dem Sektorzurückgezogen haben, weil sie keine Gewinne mehr erzielen konnten.Die Sorge um die Existenzbewahrung und die Tatsache, dass Deutschlandzu den wichtigsten Absatzmärkten gehört, erweckten bei den türkischenPharmaunternehmen den Gedanken, über die Option einer Niederlassungin Deutschland nachzudenken. Im deutschen Arzneimittelmarkt herrschtjedoch ein anderes System wie international und insbesondere inEuropa üblich. Die Einlassung der Arzneimittel-Rabattverträge in dasSozialgesetzbuch erstmals im Jahr 2003 und deren übliche Praxis seit2007 erschwert den kleinen und/oder neuen Arzneimittelherstellerneinen Platz im Markt zu sichern. Mit Stand Januar 2018 stehen 77%aller generischen Wirkstoffe und 5% aller patentgeschütztenWirkstoffe in Rabattvertragsvereinbarungen mit der GKV. Durch denArzneimittelrabattvertrag zwischen den einzelnen pharmazeutischenAnbietern und den derzeit 122 gesetzlichen Krankenversicherungen(GKV), der im Regelfall für zwei Jahre gilt, wird der Apothekergesetzlich dazu verpflichtet, ausschließlich jenes Arzneimittelabzugeben, für welches ein Rabattvertrag zwischen der Krankenkassedes Patienten und einem Hersteller besteht. Alle anderenpharmazeutischen Anbieter dürfen in dieser Zeit die Patienten dieserKrankenkasse, von Ausnahmen abgesehen, nicht versorgen, es sei denn,der verschreibende Arzt hat den Austausch auf dem Rezept kenntlichgemacht.Um die steigende Nachfrage nach den Möglichkeiten für einenMarkteintritt türkischer Pharmaunternehmen in Deutschland zu deckenund den komplexen Themenbereich des Market Access gezielt zu managen,hat das inhabergeführte Dienstleistungsunternehmen PSE - PharmaSolutions Europe, eine eigene Projektzuständigkeit geschaffen. DasProjektteam der PSE hat sich auf die Gestaltung und Begleitung derneuen Markteintritte aus der Türkei spezialisiert. Die Expertenverfügen über ein fundiertes Fachwissen im europäischen Vergaberechtund beherrschen diese notwendige Spezialdisziplin desTendermanagements. Auch auf die Kundennähe legt das PSE-Team einengroßen Wert. So werden z.B. türkische Kunden von einem dertürkisch-stämmigen Projektmitarbeiter betreut um die Kommunikationund das interkulturelle Verständnis sicher zu gestalten. Die PSEwurde 2007 gegründet und begleitet heute mit seinem 9-köpfigenSpezialistenteam seine inländische und ausländische Kunden aus derpharmazeutischen Industrie professionell durch europaweiteArzneimittelausschreibungen der GKV und derenArzneimittelrabattverträge. Auch in Angelegenheiten derarzneimittelzulassungsrechtlichen Fragenstellungen (RegulatoryAffairs), Markt- und Wettbewerbsanalysen, der Preisbildung oder derFrage nach Patentausläufen und Schutzzertifikaten oderUnterlagenschutz bietet die PSE Unterstützung oder Full Service an.