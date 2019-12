Pharmaindustrie: Japanischer Pharmakonzern Astellas geht auf Einkaufstour

Auch während der Feiertage hat das Übernahmekarussell keine Pause eingelegt: Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab der zweitgrößte Pharmakonzern Japans, die Astellas Pharma Inc., bekannt, dass er das in San Francisco ansässige Biotechnologie-Unternehmen Xyphos Biosciences Inc. übernommen hat. Für den Kauf des im Privatbesitz befindlichen US-amerikanischen Unternehmens ist Astellas bereit, bis zu 665 Mio. US-Dollar auf den Tisch zu legen.

