Pharma Stock Ideas: Die Experten Tipps!

Nach einer starken Performance im Jahr 2020 wird erwartet, dass die Biopharma-Aktien ihren Siegeszug im neuen Jahr fortsetzen werden.

Unter den Unternehmen in diesem Bereich sind die Analysten von BMO Capital Markets besonders bullish für Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: REGN) und Constellation Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: CNST).

Die Regeneron, Constellation Analysten

Analyst Matthew Luchini stufte Regeneron von Neutral auf Outperform hoch und beließ das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung