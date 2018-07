Pharma-Schwergewichte legen deutlich zu

Zürich (awp) - Die Titel von Novartis und Roche ziehen am frühen Donnerstagnachmittag kräftig an. Ein Händler verwies darauf, dass der SMI in den vergangenen Tagen einen Boden gefunden hätte und insbesondere die Exportwerte von den Bewegungen von US-Dollar und Euro gegenüber dem Franken gestützt würden. Das Bekenntnis von Präsident Donald Trump am Nato-Gipfel zum Bündnis sei zudem mit Erleichterung aufgenommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

