Pharma IQ: Übergang von autologer zu allogener Herstellung schafft größere Fertigungseffizienzen

London (ots/PRNewswire) -In einem Interview mit Pharma IQ ließ Andrew Finnerty, GeneralManager des CCMI Ireland an der National University of Ireland Galway(NUI Galway), kürzlich verlauten, dass sich die Entwicklung autologerZelltherapien im Gegensatz zur allogenen Fertigung mehrerenHerausforderungen gegenübersehe. Hierzu zählen Materialaufwand,Produktionssteigerung sowie Testkosten. Sollte es Herstellernmöglich sein, ihre Produktionen von autolog auf allogen umzustellen,so könnten sie von mehreren Fertigungseffizienzen profitieren.Im Falle eines Patienten-Behandlungs-Ratios von 1:1 erweist sichdie Entwicklung autologer Therapien als finanziell unwirksam. ImGegensatz dazu kann die allogene Produktion mit den Zellen eineseinzigen Batches Behandlungsmöglichkeiten für bis zu vier oder fünfPatienten bieten. Finnerty fügte hinzu, dass in Bezug aufErfolgskontrolle sowohl allogene als auch autologe Therapien einenähnlichen Prozess durchlaufen. Die Testdurchläufe für die allogeneHerstellung umfassen jedoch mehrere Teilnehmer, sodass das Produkt anunterschiedliche Personen verkauft werden kann und somit eine höherefinanzielle Tragfähigkeit aufweist."Die besondere Herausforderung autologer Therapien liegt darin,dass sich nur einem einzigen Patienten zugewandt wird. Ausproduktionstechnischer Sicht geht es hier nicht nur um denMaterialaufwand für diesen bestimmten Patienten, sondern auch um dieTatsache, dass die Fertigungsanlage dazu genutzt wird, diese Zelleninnerhalb dieses Arbeitsplatzes wachsen zu lassen, was üblicherweisenur mit jeweils einem Batch pro Mal unternommen werden kann", fuhrFinnerty fort.Materialaufwand kann eine wesentliche Herausforderung für dieautologe Zellproduktion darstellen, insbesondere wenn dieTestdurchläufe von Auftragslaboren gehandhabt werden. Finnertyprognostizierte eine herausfordernde Zukunft für personalisierteBehandlungsmethoden; im Falle eines Patienten-Behandlungs-Ratios von1:1 stelle eine Optimierung von Kostenbasis und Materialaufwand einanspruchsvolles Unterfangen dar.Die Verringerung von Kostenbasis und Materialaufwand für dieEntwicklung autologer Zelltherapien gestaltet sich schwierig. Füreinen geringeren Kostenaufwand schlug Finnerty daher hausinterneTestdurchläufe vor. Abschließend betonte er, dass allogene Therapiensowohl vom Entwickler als auch vom Patienten als attraktiverempfunden würden, da ihre Entwicklung mit geringeren Kosten verbundenund leichter handhabbar sei.Andrew Finnerty wird auf der Cell & Gene Therapy ManufacturingConference 2018, die vom 13.-15. November in London, Großbritannien,stattfinden wird, eine Fallstudie mit dem Titel "OptimisingManufacturing Opportunities for Allogenic Production" präsentieren.