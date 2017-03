Pharma-Dienstleister expandiert: Diapharm eröffnet neuen Standort in den Niederlanden

Münster (ots) - Diapharm, die international tätigeDienstleistungs- und Beratungsgesellschaft für dieGesundheitsindustrie (www.diapharm.com), eröffnet eineBenelux-Niederlassung. Diapharm berät und begleitet Unternehmen beider Entwicklung, Zulassung und Qualitätssicherung vonGesundheitsprodukten in ganz Europa.Die Geschäftsführung der neuen Diapharm BV in Breda (Niederlande)wird Dr. Bert Verhage übernehmen. Der Internist verantwortete bislangals Mitglied der Geschäftsführung der Will-Pharma (Belgien) unteranderem die Bereiche Business Development und Regulatory Affairs."Mit seinem ausgedehnten Netzwerk in der Pharma-Industrie, seinemmedizinischem Know-how und pharmazeutischer Managementerfahrung istBert Verhage die ideale Bereicherung für Diapharm", freut sich RalfSibbing, Geschäftsführer der deutschen Muttergesellschaft DiapharmGmbH & Co. KG.Schwerpunkt der neu gegründeten Diapharm BV werden die ThemenQualitätssicherung, Pharmakovigilanz und Regulatory Affairs fürinternational tätige Pharma-Unternehmen aus den Niederlanden, Belgienund Luxemburg. Zudem entwickelt Diapharm Produktinnovationeninsbesondere für den OTC-Markt. "Das aus Deutschland stammendeUnternehmen steht international für erstklassige Qualität undZuverlässigkeit - und bietet vor allem genau die internationalenDienstleistungen, die in Benelux bislang am Markt fehlen", sagt Dr.Bert Verhage. Nach dem Medizinstudium in Rotterdam und Toronto warVerhage zunächst als Krankenhausarzt tätig. Von 2005 bis 2009 leiteteer die Stiftung Transmuraal Netwerk, die sich für eine engeVerzahnung der Gesundheitsdienste in Holland einsetzt, bevor er indie pharmazeutische Industrie wechselte.Pressekontakt:Diapharm GmbH & Co. KGNicole SibbingHafenweg 18-20 | 48155 Münsternicole.sibbing@diapharm.dewww.diapharm.comPressekontakt:co-operate Wegener & Rieke GmbHChristian RiekeZumsandestraße 32 | 48145 MünsterTel.: 0251 - 3222611wort@co-operate.netwww.co-operate.netOriginal-Content von: Diapharm GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell