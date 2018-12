Pharma-Daten 2018: Spitzenleistung bei F&E-Investitionen

Berlin (ots) - Die pharmazeutische Industrie in Deutschlandstellte im vergangenen Jahr pharmazeutische Erzeugnisse im Wert von30,6 Milliarden Euro her. Kein Industriezweig investierte zudem in2017 einen höheren Anteil seines Umsatzes aus eigenen Erzeugnissen ininterne F&E-Projekte als die pharmazeutische Industrie (14 Prozent).Besonders innovativ ist die hiesige Biotechnologie-Branche. AmStandort Deutschland entwickeln unter hohem Aufwand 61 Unternehmenbiotechnologische Arzneimittel und investierten hier allein imletzten Jahr mehr als eine Milliarde Euro in Forschung undEntwicklung (F&E). Das geht aus den aktuellen "Pharma-Daten 2018" desBundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI) hervor.Die Branchenstruktur der pharmazeutischen Industrie in Deutschlandist geprägt durch sowohl standortorientierte und eigentümergeführteUnternehmen, als auch durch deutsche Niederlassungen multinationalerKonzerne. Bei fast 92 Prozent der Arzneimittel herstellendenUnternehmen hierzulande sind weniger als 500 Mitarbeiter beschäftigt.Die Pharmabranche ist damit ein Spiegel der deutschenWirtschaftsstruktur. Alleinstellungsmerkmal der pharmazeutischenIndustrie ist jedoch ihre Innovationsbereitschaft. Mit 14 ProzentF&E-Aufwendungen übertrifft sie alle anderen Innovationsbranchen wieLuft- und Raumfahrt oder IT-Industrie. Besonders innovativ sindBiotech-Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als einerMilliarde Euro allein im vergangenen Jahr.Am Biotech-Standort Deutschland entwickeln unter hohem Aufwand 61Unternehmen biotechnologische Arzneimittel ("Biopharmazeutika"), dieunter anderem gezielt in die zellulären Stoffwechselabläufe desKörpers eingreifen. Über 100 Wirkstoffkandidaten befinden sichaktuell in der Phase der klinischen Erforschung. Gleichzeitig laufen639 Entwicklungsprojekte für neue Biopharmazeutika. Die Umsätze mitBiopharmazeutika beliefen sich 2017 auf insgesamt 10,2 MilliardenEuro. Auch die Beschäftigtenzahl in der medizinischen Biotechnologiestieg um fast sieben Prozent auf 47.000 Mitarbeiter. Der Schwerpunktder Investitionen fällt hier auf die Entwicklung vonbiotechnologischen Krebs- und Autoimmunpräparaten. Mittlerweile sindin Deutschland über 200 Arzneimittel auf biotechnologischer Basiszugelassen.Die 48. Auflage der Pharma-Daten trägt eine Vielzahl von Faktenund Hintergrundinformationen zum nationalen und internationalenPharmamarkt zusammen - vom Arzneimittelverbrauch über dieArzneimittelsicherheit bis hin zu F&E. Die Pharma-Daten können überdie BPI-Webseite heruntergeladen oder als Printversion angefordertwerden. Zusätzlich ist die Publikation im BPI-Kiosk abrufbar. InKürze veröffentlicht der BPI auch eine englische Version.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin: Julia Richter (Pressesprecherin),Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell