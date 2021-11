PharmaMar unterzeichnet Lizenz- und Vermarktungsvereinbarung mit Lotus Pharmaceutical für Lurbinectedin in Taiwan

Madrid (ots/PRNewswire) -PharmaMar S.A. (MSE: PHM) hat heute eine Lizenzvereinbarung mit Lotus Pharmaceutical CO. LTD. (TWSE:1795) zur Vermarktung des Krebsmedikaments Lurbinectedin in Taiwan bekannt gegeben.Gemäß den Bedingungen der Lizenz- und Vermarktungsvereinbarung erhält PharmaMar eine nicht offengelegte Vorauszahlung und hat Anspruch auf zusätzliche Vergütungen, einschließlich behördlicher und vertrieblicher Meilensteinzahlungen. PharmaMar behält die Produktionsrechte und wird das Produkt für seine klinische und kommerzielle Verwendung an Lotus verkaufen.Lotus wird die Marktzulassung in Taiwan beantragen und hat dann das Recht, das Produkt ausschließlich nach Genehmigung zu vermarkten.Lurbinectedin erhielt 2020 eine beschleunigte Zulassung von der FDA (Food and Drug Administration) zur Behandlung von metastasierendem kleinzelligem Lungenkrebs. Darüber hinaus hat Lurbinectedin 2021 die Marktzulassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kanada, Australien und Singapur erhalten.Luis Mora, Geschäftsführer der Onkologie- und Virologie-Geschäftseinheiten von PharmaMar, erklärte: "Wir freuen uns sehr, diese neue Vereinbarung mit Lotus zu unterzeichnen, die uns es im Falle einer Genehmigung ermöglicht, Lurbinectedin allen dafür in Frage kommenden Patienten in Taiwan zur Verfügung zu stellen.Petar Vazharov, Chief Executive Officer von Lotus, betonte: "Lungenkrebs ist seit Jahrzehnten eine der häufigsten Todesursachen in Taiwan . Es ist uns eine Ehre, die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit PharmaMar zu bekommen, um den Patienten in Taiwan Zugang zu innovativen Medikamenten zu bieten, die unserem therapeutischen Schwerpunkt entsprechen."Pressekontakt:Miguel Martínez-Cava - Kommunikationsmanagermmartinez-cava@pharmamar.comMobil: +34 606597464Telefon: +34 918466000Kapitalmärkte & Investorenpflege:José Luis Moreno - Leiter Kapitalmärkte & InvestorenpflegeMaría Marín de la Plaza - Kapitalmärkte & Investorenpflegeinvestorrelations@pharmamar.comTelefon: +34 914444500Oder besuchen Sie unsere Website unter www.pharmamar.comOriginal-Content von: PharmaMar, übermittelt durch news aktuell