PharmaMar und Megapharm unterzeichnen einen Vertriebs- und Lizenzvertrag für Aplidin® (Plitidepsin) für Israel

Madrid (ots/PRNewswire) -PharmaMar (MCE: PHM) gab heute den Abschluss eines Vertriebs- undLizenzvertrags mit Megapharm Ltd. für das aus Meeressubstanzenhergestellte Krebsmedikament Aplidin® (Plitidepsin) für Israel unddie Palästinensischen Autonomiegebiete bekannt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727958-b )Dem Vertrag zufolge wird Megapharm Aplidin® im Namen von PharmaMarin beiden Regionen registrieren und vertreiben. PharmaMar behält dieexklusiven Herstellungsrechte und liefert das fertige Produkt für dieklinische und kommerzielle Nutzung.Aplidin® ist PharmaMars zweites fortschrittliches Arzneimittelgegen Krebs und wird zurzeit für die Behandlung des multiplen Myelomssowie des angioimmunoblastischen T-Zellen-Lymphoms weiterentwickelt.Das Unternehmen hatte im März 2016 bekannt gegeben, dass Plitidepsinin einer pivotalen klinischen Phase-III-Studie (ADMYRE) zum multiplenMyelom positive Ergebnisse gezeigt hatte[i].Luis Mora, der Leiter des Geschäftsbereiches Onkologie vonPharmaMar, sagte: "Wir stehen kurz vor unserer ersten strategischenPartnerschaft mit Megapharm für den Vertrieb von Aplidin® für dasmultiple Myelom in Israel und die Palästinensischen Autonomiegebiete.Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Patienten eine neuartige,bahnbrechende Behandlungsmöglichkeit zu bieten."Miron Drucker, der CEO von Megapharm, gab an, dass "der Vertragzwischen PharmaMar und Megapharm einen großen Fortschritt für dasGesundheitsweisen in unserem Gebiet darstellt, da Aplidin® einenneuartigen Behandlungsansatz für das multiple Myelom bietet. Wirhoffen, unseren Patienten in Israel und den PalästinensischenAutonomiegebieten Zugang zu den innovativsten Behandlungsoptionengeben zu können."i. https://www.pharmamar.com/2016/03/31/aplidin-shows-positive-results-in-pivotal-phase-iii-clinical-trial-for-multiple-myeloma/Pressekontakt:Medien (+34-638-79-62-15) und Investoren (+34-914444500)Original-Content von: PharmaMar, übermittelt durch news aktuell