PharmaMar und Chugai Pharmaceutical schließen Lizenz- und Kommerzialisierungsvertrag für PM1183 in Japan ab

PharmaMar (MCE: PHM) gab heute die Unterzeichnung eines exklusivenLizenz-, Entwicklungs- und Vermarktungsvertrags mit ChugaiPharmaceutical Co. Ltd. (TSE: 4519) in Japan für sein drittesKrebsmedikament marinen Ursprungs, PM1183 (Lurbinectedin), bekannt.Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung wird PharmaMar eineVorauszahlung in Höhe von 30 Millionen Euro sowie gestaffelteLizenzgebühren in zweistelliger Höhe erhalten und auch Anspruch aufZahlungen entsprechend dem Entwicklungsfortschritt und dem Erreichenvon Meilensteinen im Verkauf haben, möglicherweise im Wert von über100 Millionen Euro.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727958-b )PharmaMar wird in Japan weiterhin die klinischenEntwicklungsaktivitäten für die ersten beiden Indikationen von PM1183durchführen (für platinresistenten Eierstockkrebs und kleinzelligenLungenkrebs), während Chugai zu Beginn der StudieMeilensteinzahlungen leisten und für die Einreichung der Anmeldungverantwortlich sein wird. Darüber hinaus wird Chugai die Rechte zurDurchführung der klinischen Entwicklung in Japan haben, umzusätzliche Indikationen zu ermitteln, und könnte zur globalenEntwicklung beitragen. PharmaMar behält die exklusivenProduktionsrechte für Lurbinectedin und wird Chugai mit demArzneistoff beliefern.PM1183 ist PharmaMars drittes Krebsmedikament und befindet sichzurzeit in der Entwicklung für die Behandlung von verschiedenensoliden Tumoren. Das Unternehmen hat vor Kurzem die Rekrutierung vonPatienten mit platinresistentem Eierstockkrebs für einePhase-III-Studie abgeschlossen, und im August wurde eineentscheidende Phase-III-Studie an kleinzelligem Lungenkrebsgestartet.Luis Mora, Managing Director der Oncology Business Unit vonPharmaMar, sagte: "Wir sind dabei, unsere zweite strategische Allianzmit Chugai für die Vermarktung einer Anti-Tumor-Verbindung marinenUrsprungs einzugehen. Mit dieser Vereinbarung werden wir zum Verkaufvon PM1183 in Japan beitragen. Inzwischen machen wir mit derklinischen Entwicklung des Moleküls weiter und werden weiterebehördliche Schritte einleiten, um für die kommenden Jahre dieZulassung des Arzneimittels zu sichern.""Beide Unternehmen verfolgen dasselbe Ziel, nämlich PM1183 - eininnovatives Arzneimittel marinen Ursprungs - zu den japanischenPatienten zu bringen, damit wir zu ihrer Behandlung beitragenkönnen", sagte Tatsuro Kosaka, Representative Director, President undChief Operating Officer von Chugai. "Chugai engagiert sich dafür,kontinuierlich innovative Medikamente für Patienten bereitzustellen.Wir hoffen, auf der Grundlage der bisherigen klinischen Ergebnisseund auch aufgrund neuer Ergebnissen, die in der Zukunft dazukommenwerden, die Zulassung zu erhalten."