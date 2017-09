PharmaMar stellt auf dem ESMO 2017 neue klinische Daten zu PM1183 vor

Madrid (ots/PRNewswire) -PharmaMar (MCE: PHM) wird auf dem Kongress der EuropäischenGesellschaft für klinische Onkologie (ESMO), der vom 8. bis 12.September in Madrid in Spanien stattfindet, klinische Daten ausverschiedenen klinischen Studien vorstellen, die mit denAntitumorwirkstoffen marinen Ursprungs PM1183 und Yondelis®durchgeführt wurden.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727958-b )Abstract Nr. 1529 mit dem Titel "Aktivität von Lurbinectedin(PM1183) als Monotherapie und Kombinationstherapie bei Patienten mitfortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC)" wird am 11.September präsentiert. In diesem Abstract werden die Daten derPatientenkohorte B vorgestellt, die im Vergleich zu Kohorte A (derenDaten bereits 2015 auf dem jährlichen Kongress der American Societyof Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt wurden) ein neues Dosisschemaerhielt. Die Wirksamkeit von PM1183 in dieser Patientenkohorte mitfortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs zeigte einprogressionsfreies Überleben (PFS) von 5,3 Monaten mit einerobjektiven Ansprechrate von 37 %. Kohorte B wies zudem im Vergleichzu Kohorte A in Bezug auf die Rate von febriler Neutropenie,Thrombozytopenie und Anämie ein deutlich verbessertesSicherheitsprofil auf.Derzeit werden Patienten in die Phase III-Zulassungsstudie fürLurbinectedin, ATLANTIS, aufgenommen. Die Patientenaufnahme wirdvoraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen. Dr. ArturoSoto, Director of Clinical Development der Geschäftseinheit Onkologievon PharmaMar, erläutert: "Kleinzelliger Lungenkrebs ist eineschwerwiegende Erkrankung und das einzige zugelassene Arzneimittelbei fortgeschrittener Erkrankung ist Topotecan. Unseres Wissens nachzeigen diese Ergebnisse mit Lurbinectedin das längste PFS, das indieser Situation jemals beobachtet wurde. Falls wir diese Daten inder klinischen Zulassungsstudie bestätigen, können wir diesenPatienten hoffentlich eine neue Behandlungsoption anbieten."Während des Kongresses wird PharmaMar zudem in mehrerenPräsentationen die neuesten Fortschritte der klinischen Entwicklungvon Yondelis® (Trabectedin) vorstellen. Ein zugeordneter, indirekter,adjustierter Vergleich von Yondelis® und Pazopanib zur Behandlung vonfortgeschrittenen und metastasierenden Leiomyosarkomen; eineprospektive Phase-IV-Studie, in der die Anwendung von Yondelis® inKombination mit pegyliertem liposomalem Doxorubicin in der klinischenPraxis bei Frauen mit platinsensitivem Eierstockkrebs nachMarktzulassung untersucht wird (OVA-YOND); zusammen mit derprospektiven Beobachtungsstudie zur Anwendung von Trabectedin in derrealen Praxis bei Patienten mit fortgeschrittenen Weichteilsarkomenin Europa; sowie eine präklinische Studie zu einem potenziellen neuenBiomarker zur Bestimmung des Fortschreitens von Liposarkomen.Wichtigste auf dem ESMO 2017 vorgestellte StudienPM1183- Aktivität von Lurbinectedin bei SCLC (Mono- undKombinationstherapie) aus verschiedenen Phase-I- undPhase-II-Studien (#1529PD)Postersession mit Diskussion. 11.09.2017, 14:45-16:15,Pamplona-AuditoriumErstautor: María Eugenia Olmedo, MD, et al. Ramón y CajalUniversitary Hospital, Madrid, SpanienYondelis® (Trabectedin)- Ein zugeordnet-adjustierter, indirekter Vergleich von Trabectedinund Pazopanib zur Behandlung von fortgeschrittenen,metastasierenden Leiomyosarkomen (#1484PD)Postersession mit Diskussion. 11.09.2017, 11:00-12:30,Bilbao-AuditoriumErstautor: Robin Jones, MD, et al. Sarcoma Unit, Royal MarsdenHospital, Institute of Cancer Research, London, Großbritannien- Eine multizentrische offene Beobachtungsstudie von Trabectedin plusPLD bei Patienten mit platinsensitivem rezidivierendemEierstockkrebs (#967P)Postersession. 09.09.2017, 13:15-14:15, Halle 8Erstautor: D. Reichert, MD et al. Gemeinschaftspraxis fürOnkologie, Deutschland- Der routinemäßige Einsatz von Trabectedin (T) in der realen Praxisbei Patienten mit fortgeschrittenem Weichteilsarkom (STS) inEuropa: eine Analyse der Gesamtergebnisse vs. länderspezifischerErgebnisse aus der Studie Y-IMAGE (#1499P)Postersession. 11.09.2017, 13:15-14:15, Halle 8Erstautor: N. Penel, MD et al. Centre Oscar Lambret, Lille,Frankreich- Ergebnisse der Kombination von Trabectedin und pegyliertemliposomalem Doxorubicin (T-PLD) bei rezidivierendemplatinumsensitivem Ovarialkarzinom (OC): eine GINECO-Kohortenstudie(#966P)Postersession. 09.09.2017, 13:15-14:15, Halle 8Erstautor: F. Selle (Paris, Frankreich)- Geriatrische Beurteilung von älteren Chemotherapie-naivenPatienten, die mit Trabectedin bei fortgeschrittenemWeichteilsarkom behandelt wurden: E-TRAB-Studie (#1525TiP)Postersession. 11.09.2017, 13:15-14:15, Halle 8Erstautor: B. Kasper, MD et al. Interdisziplinäres Tumorzentrum,Universitätsklinikum Mannheim, Deutschland- HMGA1 ist ein neuer Biomarker für die Liposarkom-Progression(#1689P)Postersession. 11.09.2017, 13:15-14:15, Halle 8Erstautor: Loria R, MD et al. 