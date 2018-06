PharmaMar präsentiert auf ASCO 2018 neue Ergebnisse zu Lurbinectedin als Monotherapie bei Patienten mit rezidiviertem kleinzelligem Lungenkarzinom

Madrid (ots/PRNewswire) -Abstract #8570- Die Phase-II-Basket-Studie, für die ursprünglich 15 Patienten mitrezidiviertem kleinzelligem Lungenkarzinom rekrutiert wurden, wurdenach positiven Ergebnissen ausgedehnt; Ziel sind jetzt 100aufgenommene Patienten.- Bei 39,3 % von insgesamt 61 Patienten wurde ein objektivesAnsprechen beobachtet; die mediane Ansprechdauer lag bei 6,2Monaten mit einem medianen Gesamtüberleben (OS) von 12 Monaten.- Der primäre Endpunkt der Studie ist die objektive Ansprechrate(ORR) mit weiteren sekundären Endpunkten, darunter Ansprechdauer,progressionsfreies Überleben, Gesamtüberleben undSicherheitsprofil.PharmaMar (MCE: PHM) hat heute für die Jahrestagung der AmericanSociety of Clinical Oncology (ASCO), die vom 1. -5. Juni in Chicagostattfindet, neue Kohortendaten der Phase-II-Basket-Studie zuLurbinectedin als Monotherapie bei Patienten mit rezidiviertemkleinzelligem Lungenkarzinom angekündigt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/624563/PharmaMar_Logo.jpg )Ziel der multizentrischen Phase-II-Studie ist die Beurteilung derSicherheit und Wirksamkeit von Lurbinectedin in verschiedenen festenTumoren. Zunächst wurden 15 Patienten mit rezidiviertem kleinzelligemLungenkarzinom nach einer Prior-Line-Chemotherapie rekrutiert. DieKohorte wurde dann auf 100 ausgeweitet, nachdem 5 der ersten 15Patienten auf die Therapie ansprachen. Der primäre Endpunkt derStudie ist die Messung der Gesamtansprechrate. Beurteilt werdenaußerdem sekundäre Endpunkte wie Ansprechdauer, progressionsfreiesÜberleben, Gesamtüberleben und Sicherheitsprofil.PharmaMar wird die Ergebnisse von 61 der 72 bislang rekrutiertenPatienten in einem Abstract mit dem Titel "Efficacy and safety oflurbinectedin (PM1183, Zepsyre®) in small-cell lung cancer (SCLC):results from a phase 2 study" (Abstract#8570) präsentieren. Beidiesen bereits beurteilten Patienten lag die ORR bei 39,3 %.Die mediane Ansprechdauer lag bei 6,2 Monaten mit einem medianenGesamtüberleben von 12 Monaten.In Bezug auf das Sicherheitsprofil war Myelosuppression diehäufigste Nebenwirkung: 39 % der Patienten entwickelten eineNeutropenie Grad 3/4, und 9 % hatten eine fieberhafte Neutropenie. Eswurden keine toxischen Todesfälle registriert."Die für diese Studie rekrutierten Patienten mit kleinzelligemLungenkarzinom sprechen positiv auf Lurbinectedin als Monotherapiean. Nach unseren Ergebnissen ist dieses Molekül in dieserPatientengruppe aktiv. Wir warten aber mit Spannung auf weitereDaten, wenn die Rekrutierung abgeschlossen ist und wir alle Patientenbeurteilen können", sagte Dr. Arturo Soto, Leiter klinischeEntwicklung für den Geschäftsbereich Onkologie bei PharmaMar.Diese Studien werden auf der Tagung präsentiert und können unterhttp://abstracts.asco.org eingesehen werden.Informationen zu LurbinectedinLurbinectedin ist ein Wirkstoff im klinischen Forschungsstadium.Es ist ein Inhibitor der RNA-Polymerase II. Dieses Enzym spielt einewichtige Rolle bei dem Transkriptionsprozess, der beitranskriptionsabhängigen Tumoren überaktiv ist.Informationen zu PharmaMarPharmaMar mit Hauptsitz in Madrid ist ein bei der Erforschung undEntwicklung von aus Meeressubstanzen gewonnenen, innovativenMedikamenten gegen Krebs weltweit führendes biopharmazeutischesUnternehmen, das über eine beträchtliche Pipeline vonArzneimittelkandidaten und ein starkes Forschungs- undEntwicklungsprogramm im Bereich der Onkologie verfügt. PharmaMarentwickelt und vermarktet YONDELIS® in Europa und hat drei weitereklinische Studienprogramme für verschiedene Arten von solidenKarzinomen und hämatologischen Krebserkrankungen mit Zepsyre®(PM1183), Plitidepsin, PM184 und PM14 in der Entwicklung. PharmaMarist ein weltweit tätiges, biopharmazeutisches Unternehmen mitTochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Frankreich, derSchweiz, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Österreich und den USA.PharmaMar ist der Alleineigentümer der folgenden Unternehmen:GENOMICA, ein führendes Unternehmen im Bereich Molekulardiagnostik;Sylentis, eine Forschungsgesellschaft für therapeutischeApplikationen des Gen-Silencing (RNAi); sowie zwei weitereChemieunternehmen, Zelnova Zeltia und Xylazel. Weitere Informationenzu PharmaMar finden Sie unter http://www.pharmamar.com.HaftungsausschlussBei diesem Dokument handelt es sich um eine Pressemitteilung undkeinen Prospekt. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keineEinladung zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf, Anbieten oderBezug von Aktien des Unternehmens dar und ist auch kein Teil einessolchen Angebots oder einer solchen Einladung oder Aufforderung.Niemand sollte sich bei irgendwelchen Anlageentscheidungen oder-verträgen auf diese Dokument verlassen, und es stellt keineEmpfehlung irgendeiner Art in Zusammenhang mit den Aktien desUnternehmens dar.Besuchen Sie auch unserer Website unter http://www.pharmamar.comPressekontakt:für Medien:Alfonso Ortín - Communications Director aortin@pharmamar.com , Handy:+34-609493127Miguel Martínez-Cava - Digital Communication Managermmartinez-cava@pharmamar.com Handy: +34-606597464, Tel.: +34-918466000Investor Relations: Telefon: +34-914444500Original-Content von: PharmaMar, übermittelt durch news aktuell