Phantomstaus auf Urlaubsreisen: Technologie von Ford kann zur Reduzierung des Phänomens beitragen

Köln (ots) -- Phantomstaus treten auf, wenn Autofahrer bremsen und eineKettenreaktion auslösen, die den rückwärtigen Verkehr zumErliegen bringt- Ford und Wissenschaftler konnten zeigen: Der Einsatz vonadaptiven Geschwindigkeitsregelanlagen (ACC), wie sie beiFord-Modellen vom Fiesta bis hin zum Transit angeboten werden,können Phantomstaus reduzieren- Die Weiterentwicklung: der Intelligent Drive Assist im neuenFord FocusSommerzeit ist Ferienzeit. Wie jedes Jahr rollt auch in diesenWochen wieder die berüchtigte "Blechlawine" zu den Urlaubszielen amMeer und in den Bergen. Auf den ohnehin schon hoch belastetenAutobahnen kommt es jetzt erst recht zu Staus, darunter oftmals auchzu sogenannten Phantomstaus. Die Theorie des Schmetterlingseffektsgeht davon aus, dass ein einzelner Autofahrer für einen Stauverantwortlich sein kann. Sein Verhalten - ein Verbremser, einÜberholvorgang oder ein anderes Fahrmanöver, durch das die hinter ihmfahrenden Autofahrer stark abbremsen müssen - löst eineKettenreaktion aus und verstärkt sich von Fahrzeug zu Fahrzeugdermaßen, dass viele Kilometer und Minuten später ein erstes Auto biszum Stillstand abbremsen muss. Ein Stau "quasi aus dem Nichts"entsteht - ein Phantomstau. Nun haben Ford und Wissenschaftler vonder privaten Vanderbilt University in Tennessee, USA, gezeigt, dasssich solche Phantomstaus durch die Verwendung von adaptivenGeschwindigkeitsregelanlagen ACC (ACC = Adaptive Cruise Control)reduzieren lassen. Diese Fahrer-Assistenztechnologie passt die eigeneGeschwindigkeit automatisch dem Tempo des vorausfahrenden Fahrzeugsan und ist für 80 Prozent der europäischen Ford-Baureihen lieferbar,angefangen beim Ford Fiesta bis hin zu Transit-Modellen.Ein Video der Ford Motor Company zum Thema "Phantomstau" ist überdiesen Link abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=iPFeE0J3NgADie Funktionsweise der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage Dieadaptive Geschwindigkeitsregelanlage erlaubt es dem Fahrer, einegewünschte Reisegeschwindigkeit vorzugeben und das Tempo anschließendkonstant beizubehalten. Das System hält darüber hinaus auch einenvorher vom Fahrer gewählten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugenein.Praxisnahe Simulation demonstriert das Potenzial dieserTechnologie Auf einer geschlossenen Ford-Teststrecke in den USAsimulierten 36 Fahrer in unterschiedlichen Ford-Modellen mitaktiviertem ACC-System eine Highway-Fahrt. Im Anschluss fuhren siedie gleiche Strecke ohne ACC. Das heißt: Sie mussten, je nachsimulierter Verkehrslage, das Fahrzeug manuell abbremsen und auchwieder manuell beschleunigen. Ergebnis: Fahrzeuge mit ACC reduziertendie Auswirkungen eines Bremsvorgangs für den nachfolgenden Verkehrmessbar im Vergleich zu Autos ohne aktivierteGeschwindigkeitsregelanlage. Selbst bei nur einem von drei Fahrzeugenmit ACC ergab der Test bereits Vorteile hinsichtlich desVerkehrsflusses - und damit auch in Bezug auf die Vermeidung vonPhantomstaus."Seit Jahren untersuchen Verkehrsforscher und Ingenieureintelligente Technologien, um die Gefahr von Verkehrsstaus zureduzieren - ob es sich dabei um Fahrzeuge handelt, die miteinanderkommunizieren, oder um Fahrzeuge, die Verkehrssituationen voraussagenkönnen", so Daniel Work, Civil Engineering Professor an derVanderbilt University. "Die ACC-Demonstration war eine hervorragendeGelegenheit, um zu verstehen, wie sich der Verkehrsfluss mitFahrer-Assistenzsystemen positiv beeinflussen lässt".Ein von der EU finanziertes Forschungsprojekt unter der Leitungdes Ford Research and Innovation Centers in Aachen kam zu demErgebnis, dass Fahrzeuge, die mit ACC und Kollisionswarnerausgestattet sind, helfen könnten, die Auswirkungen von mehr als fünfProzent der Autobahnunfälle mit Personenschäden zu reduzieren."Eine Reise in den Sommerurlaub mit der ganzen Familie kannschnell frustrieren, wenn der Verkehr zum Erliegen kommt - vor allem,wenn es keinen erkennbaren Grund für den Stau gibt", sagt TorstenWey, Manager, Driver Assistance and Safety Technology, Ford ofEurope. "Wir ermuntern die Fahrer von Ford-Modellen, die eineadaptive Geschwindigkeitsregelanlage an Bord haben, diese währendihrer Urlaubsreise zu nutzen, damit diese intelligente Technologietatsächlich zur Verkehrsverflüssigung beitragen kann".Der Intelligent Drive Assist im neuen Ford Focus Im neuen FordFocus, die Markteinführung in Deutschland ist für September geplant,kommt - in Kombination mit der neuen 8-Gang-Automatik - eineweiterentwickelte Technologie zum Einsatz: der Ford Intelligent DriveAssist, besteht aus einer intelligenten Geschwindigkeitsregelanlage(adaptiv) mit Verkehrsschilderkennung, einem Stau-Assistenten mitStop & Go-Funktion sowie einem Fahrspur-Piloten.Neu ist, dass die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage auchDaten aus dem Verkehrsschild-Erkennungssystem (und damit auchAnzeigen von Schilderbrücken) verarbeitet und dieHöchstgeschwindigkeit somit automatisch anpasst. Das entlastet denFahrer auf Abschnitten mit häufig wechselnden Tempolimits. ACCfunktioniert je nach Motorisierung bis einer Geschwindigkeit von 200km/h.Für zusätzlichen Komfort sorgt der Stau-Assistent mit Stop &Go-Funktion. Reduziert das vorausfahrende Auto seine Geschwindigkeitbis zum Stillstand - etwa im Stau -, bremst das eigene Fahrzeugselbstständig ab und fährt - bei einem kurzen Stopp - automatischwieder an, sobald sich der Vorausfahrende in Bewegung setzt. Beilängerem Stillstand initiiert der Fahrer das Wiederanfahren durcheinen sanften Druck auf das Gaspedal oder durch einenLenkradschalter. Der Fahrspur-Pilot scannt mit Hilfe einer Kamera dieFahrbahnmarkierungen und hilft dem Fahrer bei aktiviertem ACC mittelssanften, aber gut wahrnehmbaren Lenkkräften dabei, das Auto in derMitte der eigenen Spur zu halten.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 