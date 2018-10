"Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen": CinemaxX startet Vorverkauf für Mitternachtspreview, Double-Feature und die gesamte erste Spielwoche / Teil 1 noch mal auf der XXL-Leinwand erleben

Hamburg (ots) - Super News für alle Fans der fantastischen"Wizarding World of Harry Potter" von J.K. Rowling: Die Geschichte umNewt Scamander geht endlich weiter! Für die ganz Ungeduldigen zeigtCinemaxX vom 13. auf den 14. November bereits die Mitternachtspreviewsowie weitere Previews am 14. November, bevor "PhantastischeTierwesen: Grindelwalds Verbrechen" am 15. November offiziell in denKinos startet. Doch damit nicht genug: Um sich optimal auf denzweiten Teil des "Harry Potter"-Prequels vorzubereiten, holt CinemaxXden ersten Teil "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"sowohl in der Originalversion* (6. November) sowie als deutscheSynchronfassung (11. und 13. November) noch einmal zurück auf dieLeinwand. Tickets gibt es an den CinemaxX Kinokassen und aufcinemaxx.de/wizardingworld.Am 15. November ist es endlich so weit: "Phantastische Tierwesen:Grindelwalds Verbrechen" startet offiziell in den Kinos! Alle Fanskönnen sich ab sofort die Tickets für die Previews am 14. November ab00:01 Uhr sowie die erste Spielwoche von "Phantastische Tierwesen:Grindelwalds Verbrechen" sichern und so zu den Ersten gehören, dieden zweiten Teil des "Harry Potter"-Spin-offs über den Zauberer NewtScamander mit Eddie Redmayne, Johnny Depp und Jude Law in denHauptrollen erleben!Gerade erst hatte Newt Scamander (Eddie Redmayne) dafür gesorgt,dass der mächtige Zauberer Gellert Grindelwald (Johnny Depp) inGewahrsam genommen wurde. Doch der schafft es, aus der Gefangenschaftzu entkommen und beginnt, seine Gefolgschaft wieder um sich zuscharen. Grindelwalds dunkles Ziel: Die Herrschaft aller reinblütigenZauberer über die nichtmagischen Wesen zu erlangen. Das kann AlbusDumbledore (Jude Law) nicht tatenlos geschehen lassen. Also bittet erseinen ehemaligen Schüler Newt Scamander um Hilfe, den hinterlistigenGrindelwald zu stoppen. Der junge Zauberer stürzt sich nichtsahnendin ein weiteres Abenteuer, dessen Ausmaße ihm erst bewusst werden,als er bereits mitten drinsteckt.Alle Infos im Überblick sowie Tickets für die einzelnenVorstellungen und das Double-Feature von "Phantastische Tierwesen:Grindelwalds Verbrechen und "Phantastische Tierwesen und wo sie zufinden sind" gibt es auf cinemaxx.de/wizardingworld.CinemaxX "Phantastische Tierwesen"-Termine im Überblick:06. November: OV: "Fantastic Beasts and where to find them"*11. November: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"13. November: Double: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu findensind" und im Anschluss die Mitternachtspreview von "PhantastischeTierwesen: Grindelwalds Verbrechen"14. November, 0:01 UhrMitternachtspreview: "Phantastische Tierwesen: GrindelwaldsVerbrechen", ab 14 Uhr weitere Previews15. November: Offizieller Kinostart: "Phantastische Tierwesen:Grindelwalds Verbrechen"Wizarding World[TM] characters, names and related indicia aretrademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.Wizarding World[TM] TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.Wizarding World[TM] Publishing Rights © J.K.Rowling. © 2018 WarnerBros. Entertainment Inc. All rights reserved.* Nicht in allen CinemaxX Kinos wird die Originalversion (OV)gezeigt!Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell